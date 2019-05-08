Стали відомі дати виходу нових Зоряних війн

Прем'єра нових епізодів відбудеться після трирічної перерви. Три нових епізоди Зоряних війн будуть виходити кожного другого грудня, починаючи з 2022 року.

Нові епізоди "Зоряних війн" вийдуть у 2022, 2024 і 2026 роках, повідомила Walt Disney Company, якій належать права на франшизу.

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Дата виходу нових Зоряних війн

В середині грудня 2019 року у прокат вийде дев'ятий епізод кіносаги – "Сходження Скайвокера", ця стрічка завершить трилогію сиквелів до попередніх шести частин картини. Режисером дев'ятого епізоду став Джей Джей Абрамс, він же зняв сьомий епізод і був виконавчим продюсером восьмого.

Таким чином, перед наступною трилогією буде трирічна перерва. Раніше головний виконавчий директор Disney Боб Айгер заявляв, що компанія хотіла перерватися після завершення поточної саги. "Ми зробимо паузу на деякий час і перезавантажимося, – сказав він.

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