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Дослідники вивчили стан здоров'я героїв Marvel: результати вас вразять
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Проаналізувавши будову тіла, фізичні розміри та костюми 3752 персонажів Marvel Comics, учені з Університету Бінгемтона (США) виявили, що жоден з супергероїв не має здорового індексу маси тіла.
Увагу звертали на фізичні розміри та костюми, які підкреслювали гіперчоловічі або гіпержіночі особливості, такі як співвідношення плечей і талії, щелепи, обсяг м'язів верхньої частини тіла, співвідношення талії, стегон і морфологію грудної клітини.
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На сторінках коміксів супергерої-чоловіки мають надмірну мускулатуру верхньої частини тіла, при цьому співвідношення плечового пояса та решти тіла істотно перевищувала людські межі.
"Основні висновки полягають в тому, що персонажі коміксів є вираженням надприродних стимулів, і вони мають морфологію тіла, що виходить за межі того, що люди здатні мати, – зазначає один з дослідників Лаура Йонсен. – Для чоловічих і жіночих персонажів існують певні характеристики, які пов'язані з маскулінність і жіночністю. У чоловіків тенденція мати широкі плечі та вузьку талію, а у жінок – мати невелике співвідношення талії і стегна. Це риси, які люди, як правило, вважають привабливими, але для персонажів коміксів художники роблять їх надзвичайно перебільшеними. Чоловічі персонажі є гіпермаскулінними, а жіночі персонажі гіперфемінними".
Загалом, вчені зійшлися на тому, що за допомогою дієт і фізичних навантажень розвинути подібну мускулатуру (та ще й рельєф "промальовувати") нереально.
Саме тому дизайнерам костюмів супергероїв для фільмів довелося нелегко – потрібно було модифікувати костюми, щоб актори виглядали ще сильнішими, ніж вони є в реальному житті.
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