На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Стали відомі ціни нових iPhone
-
- 10
Видання Wccftech опублікувало ймовірні ціни моделей iPhone майбутньої лінійки 2019 року. Вартість їхня, за інформацією видання, виросте ще більше.
Передбачається, що на флагманську модель вартість стартуватиме від 1292 доларів США. При цьому максимальна ціна для гаджета з топовими характеристиками складе 1422 долари. Всі інші моделі також будуть істотно дорожчими. Наприклад, R-модель буде коштувати від 989 доларів і вище, залежно від характеристик.
До слова: Кумедна статистика: частина власників iPhone не знають, якою моделлю користуються
Відомо, що найістотніші відмінності в лінійці буде мати саме топова модель, яка отримає вдосконалену камеру з квадратним модулем. При цьому всі гаджети лінійки будуть оснащені 7-нм процесором A13 Bionic.
Презентація лінійки iPhone 2019 має відбутися у вересні поточного року.
Читайте також: Apple випустить бюджетний iPhone, щоб конкурувати з Xiaomi і Meizu
-
21:0011 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:43Серіал Дуже дивні справи 3 установив рекорд на Netflix
-
20:24Науковці поділилися найкращим способом схуднення
-
20:12У мережі з'явилися технічні характеристики смартфонів Honor 9X та Honor 9X Pro
-
20:00Хто така Ляля Фонарьова: біографія і фото дружини Вакарчука
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:53Австралійський археолог знайшов в Чорнобилі об'єкт з найнебезпечнішим радіаційним фоном
-
19:43Це геніально: нове розширення для Chrome маскує серіали під відеоконференцію
-
19:28Стали відомі ціни нових iPhone
-
19:14Помилочка вийшла: у США жінка народила чужих дітей
-
18:57Відомий репер став партнером компанії з виробництва марихуани
-
18:43Новий автопілот зумів посадити літак без участі людини
-
18:26Гороскоп на 11 липня 2019: на Раків і Тельців чекають приємні новини
-
18:13Іди гуляй: реакція мережі на перепалку Зеленського із бориспільським чиновником
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:00ФАБРИКА ЗІРОК: як змінилися найяскравіші українські "фабриканти" за 12 років
-
17:53Мін'юст назвав найрідкісніші і найпопулярніші імена новонароджених киян
-
17:42Каскадер проїхався на Jaguar на двох колесах: ефектне відео
-
17:29У мережі банять копії додатку для роздягання людей
-
17:14Без страховки: у Лондоні альпініст підкорив 310-метровий хмарочос
-
16:54Торнадо на Закарпатті зняли на відео
-
16:41За вами стежать: цей додаток самостійно активує камеру на Mac
-
16:24Анджеліну Джолі зняли в білизні на балконі в Парижі: звабливе фото
-
16:14Справжня гейша: Rihanna знялася для глянцю у незвичному для себе образі
-
16:05Свято Петра і Павла 2019: традиції, обряди та прикмети 12 липня
-
20:00Хто така Ляля Фонарьова: біографія і фото дружини Вакарчука
-
18:00ФАБРИКА ЗІРОК: як змінилися найяскравіші українські "фабриканти" за 12 років
-
15:30ТЕСТ: Вгадай країну за її контуром на карті!
-
12:00Перший день Atlas Weekend: DZIDZIO, Павло Зібров та повернення Софії Ротару
-
10:00Як зробити скріншот на ноутбуці, ПК чи смартфоні: прості програми
-
08:55Чому влітку потрібно пити чай
-
07:16Погода в Україні 10 липня: похолодання накриє всю країну
- 09 липня
-
22:22Продукти, які зволожать шкіру влітку
-
19:00Українські Карпати: ТОП 5 вершин, які варто підкорити
-
17:21Моделі 90-х: як змінилася зваблива француженка Летиція Каста (18+)
-
15:30ТЕСТ: Вгадай, з якого фільму ця легендарна фраза!
-
14:00Ігри для компанії: цікаві ідеї та круті настолки для веселого настрою
-
12:18Святослав Вакарчук вперше показав спільні фото з коханою та дочкою
-
10:00Олешківські піски – українська Сахара: як добратися та що варто знати про пустелю
-
07:16Погода в Україні 9 липня: майже по всій країні дощі і похолодання
- 08 липня
-
21:43Не пропустять жодної спідниці: цього типу чоловіків слід остерігатися
-
19:45Не знають міри: ці знаки Зодіаку п'ють безбожно
-
17:13Встигніть відвідати: 5 туристичних напрямків, які можуть зникнути
-
15:30ТЕСТ: Вгадай вік популярних зірок кіно!
-
13:25Володимир Зеленський прокоментував телеміст з Росією і звернувся до Путіна: відео
-
11:09День сім'ї 2019: картинки і листівки для привітання з Днем родини
-
09:00Олександр Зазарашвілі – переможець шоу Голос Діти 5: біографія і відео виступів
-
07:55Простий рецепт картоплі фрі без краплі жиру
- 07 липня
-
21:55Учені знайшли зв'язок між залежністю від смартфона і кількістю сексуальних партнерів
-
19:20Дівчина тижня: сексуальна українська модель Катерина Слабунова, яка любить голі фото (18+)