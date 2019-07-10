Стали відомі ціни нових iPhone

Видання Wccftech опублікувало ймовірні ціни моделей iPhone майбутньої лінійки 2019 року. Вартість їхня, за інформацією видання, виросте ще більше.

Передбачається, що на флагманську модель вартість стартуватиме від 1292 доларів США. При цьому максимальна ціна для гаджета з топовими характеристиками складе 1422 долари. Всі інші моделі також будуть істотно дорожчими. Наприклад, R-модель буде коштувати від 989 доларів і вище, залежно від характеристик.

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Відомо, що найістотніші відмінності в лінійці буде мати саме топова модель, яка отримає вдосконалену камеру з квадратним модулем. При цьому всі гаджети лінійки будуть оснащені 7-нм процесором A13 Bionic.

Презентація лінійки iPhone 2019 має відбутися у вересні поточного року.

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