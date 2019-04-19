Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Вибори президента України 2019

Стали на коліна: Порошенко та Зеленський вибачилися перед українцями

  • 38
Порошенко та Зеленський стали на коліна перед народом - фото 1
Порошенко та Зеленський стали на коліна перед народом

Під час дебатів на НСК Олімпійський кандидати у президенти Володимир Зеленський і Петро Порошенко стали на коліна перед українцями. Цей випад відбувся після того, як президент України пригадав опоненту фразу про стояння навколішки перед Владіміром Путіним.

Одне із запитань Петра Порошенка стосувалося того, що кандидат у президенти Володимир Зеленський раніше говорив, що готовий стати на коліна перед Путіним, аби в країні закінчилась війна.

І ще: Дебати Зеленський – Порошенко: онлайн трансляція з НСК Олімпійський

Володимир Зеленський зазначив, що фраза була вирвана з контексту. Після цього кандидат у президенти став на коліна перед усіма матерями, котрі не дочекалися своїх дітей після війни, а також усіх українців. Не залишився байдужим і Петро Порошенко, котрий став на коліна перед волонтеркою Тетяною Ричковою, котра втратила чоловіка на фронті.

Стали на коліна: Порошенко та Зеленський вибачилися перед українцями - фото 322651

Читайте також: Фінальний рейтинг кандидатів у президенти на вибори 2019

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 127
Леон через 25 років: як змінилися улюблені герої фільму
  • Вчора, 17:21
  • 1037
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1406286
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна