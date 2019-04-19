Стали на коліна: Порошенко та Зеленський вибачилися перед українцями

Під час дебатів на НСК Олімпійський кандидати у президенти Володимир Зеленський і Петро Порошенко стали на коліна перед українцями. Цей випад відбувся після того, як президент України пригадав опоненту фразу про стояння навколішки перед Владіміром Путіним.

Одне із запитань Петра Порошенка стосувалося того, що кандидат у президенти Володимир Зеленський раніше говорив, що готовий стати на коліна перед Путіним, аби в країні закінчилась війна.

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Володимир Зеленський зазначив, що фраза була вирвана з контексту. Після цього кандидат у президенти став на коліна перед усіма матерями, котрі не дочекалися своїх дітей після війни, а також усіх українців. Не залишився байдужим і Петро Порошенко, котрий став на коліна перед волонтеркою Тетяною Ричковою, котра втратила чоловіка на фронті.

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