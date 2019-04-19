Дебати Зеленський – Порошенко: онлайн трансляція з НСК Олімпійський

На НСК "Олімпійський" стартують дебати кандидатів у президенти України. Володимир Зеленський та Петро Порошенко виступлять перед глядачами на різних сценах стадіону. До вашої уваги онлайн трансляція!

Дебати кандидатів у президенти України Петра Порошенка та Володимира Зеленського – найочікуваніша подія виборчої кампанії 2019. Саме вони можуть змінити думку людей, за кого голосувати, тож обоє претендентів на пост глави держави мають проявити себе якнайкраще.

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Зазначимо, що виступ Порошенка та Зеленського на стадіоні не відповідає регламенту ЦВК та кваліфікується як форма агітації, а не офіційні теледебати. А от визначена законом дискусія має відбутися 19 квітня о 21:00 в студії Суспільного. При цьому Зеленський вже відмовився приходити на UA: Перший, тож там ми побачимо тільки чинного гаранта.

Дебати кандидатів на Олімпійському – онлайн трансляція від Радіо Свобода:

Після тривалих суперечок штаби кандидатів вирішили встановити дві сцени з різними модераторами (у Порошенка – Андрій Куликов з "Громадського радіо", у Зеленського – Олена Фроляк з ICTV). Зрежисувати загальну картинку має Суспільний мовник. Самі дебати стартують о 19:00 та триватимуть близько години – до 20:00.

Формат дискусії. Кандидати мають по 5 хвилин на представлення. Далі упродовж 36 хвилин вони ставлять один одному питання: по хвилині на запитання і по 4 хвилини на відповіді. Ще 5 хвилин на завершальне слово.

Дивитися прямий ефір дебатів Зеленський vs Порошенко на UA Перший:

Саме дебати на Олімпійському – перша публічна зустріч Порошенка та Зеленського, адже досі вони говорили тільки телефоном. Стежте разом з нами за подіями на стадіоні!

Дебати 19 квітня на стадіоні "Олімпійський" – трансляція Громадського ТБ:

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