Стала відома вартість iPhone XI: ціна вас здивує

Сьогодні відбудеться презентація нових iPhone 11. Але так сталося, що за кілька місяців до офіційного показу смартфонів Apple про них стало відомо майже все: дизайн, апаратна начинка і фотокамери. Буквально за кілька годин до заходу стали відомі ціни iPhone 11, iPhone 11 Pro і iPhone 11R.

Ресурс SlashLeaks поділився фотографією з презентації, яка була проведена в закритому форматі для інвесторів і стільникових операторів з Китаю. На одному слайді помітний прайс-лист вартості всього модельного ряду iPhone 11. Згідно з оприлюдненою інформацією, в цьому році Apple збереже колишню цінову політику щодо нових моделей iPhone, а значить, коштувати вони будуть рівно так само, як і гаджети попереднього покоління.

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Ціни нових iPhone

Вартість всіх смартфонів лінійки iPhone 11:

iPhone 11 64 ГБ – 749 доларів;

iPhone 11 128 ГБ – 799 доларів;

iPhone 11 256 ГБ – 899 доларів;

iPhone 11 Pro 128 ГБ – 999 доларів;

iPhone 11 Pro 256 ГБ – 1099 доларів;

iPhone 11 Pro 512 ГБ – 1199 доларів;

iPhone 11 Pro Max 128 ГБ – 1099 доларів;

iPhone 11 Pro Max 256 ГБ – 1199 доларів;

iPhone 11 Pro Max 512 ГБ – 1299 доларів.

iPhone 11 з'явиться на прилавках фірмових магазинів Apple через 10 днів після презентації – 20 вересня.

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