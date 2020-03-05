Стала відома собівартість Samsung Galaxy S20 Ultra

Популярне агентство TechInsights, що займається розбиранням і оцінкою мобільних пристроїв, проаналізувало флагманський смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra. Фахівці підрахували, у скільки компанії обходиться виробництво цієї моделі, і зіставили цю суму з роздрібною ціною.

Сумарно Galaxy S20 Ultra обходиться компанії Samsung у $ 528,5.

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У цю ціну входять процесор Snapdragon 865, за який південнокорейська компанія віддає $ 81, екран ($ 67), флеш-пам'ять ($ 44). Найдорожчим елементом пристрою виявився модуль 108-мегапіксельної камери, який був оцінений у $ 107,5.

У перелік комплектуючих потрапив акумулятор ($ 7,5), елементи корпусу, що не мають електроніки і чипів ($ 30,5), модем ($ 26,5).

Окремою статтею витрат значиться тестування і складання гаджета – за один готовий до реалізації Galaxy S20 Ultra Samsung виплачує $ 27,5. У звіті не враховані витрати на рекламу і просування готового продукту на ринок.

Для порівняння, вартість молодшої Samsung Galaxy S20 – 26 999 гривень, що по актуальному курсу становить 1093 долари США.

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