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КАЖАННА – ПАЗЛ: дивіться кліп на пісню, яка стала вірусною у мережі

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КАЖАННА випустила кліп на пісню "ПАЗЛ" - фото 1
КАЖАННА випустила кліп на пісню "ПАЗЛ" / Кадр з кліпу

Користувачі тік-току та інстаграму однозначно вже чули КАЖАННУ. Напередодні співачка випустила свою нову пісню, кліп на яку ми закликаємо подивитися разом з нами!

Мовиться про відеороботу на пісню "ПАЗЛ". За майже два тижні її переглянули понад 110 тисяч разів. І ми надіємося, що це число ростиме й надалі.

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Пісня "ПАЗЛ" про внутрішню боротьбу людини. Всі ми хочемо бути щасливими, але не знаємо, що саме принесе нам тотальне щастя. Людина живе у проміжку між минулим та майбутнім. Одне й інше загадкове та недосяжне, тому ми весь час або згадуємо, або мріємо, і цей внутрішній діалог не закінчується ніколи. Тож усе що залишається – витримувати баланс,
– йдеться в описі під кліпом.

КАЖАННА – ПАЗЛ: дивіться онлайн новий кліп співачки

ПАЗЛ, текст і слова пісні

Збираю себе по частинах наче пазл,
Я посадила квіточку на пустирі
Мені завжди здавалось, що у нас є час
А потім прокидаєшся в пустій квартирі

Куплет:

Логіка, статика і математика не допоможуть у цьому питанні
Лікар широкої практики вилікуй
Мої хворі думки
Твоя нестерпна граматика залізла в душу, сховалась у кожен кут
Ти мотузка, яка зав'язала руки
Наші спогади мене ріжуть
Який нестерпний біль! Навколо автомобілі білі осте сте
Тобі усі завжди завдають болю, ти не у русі, ти у чортовому колесі
Кажеш не така, як усі
Ти звичайна
Ніхто не кличе тебе на чай
Вином обпікаєш губи, твої власні руки
Тебе погублять

Приспів:

Збираю себе по частинах наче пазл,
Я посадила квіточку на пустирі
Мені завжди здавалось, що у нас є час
А потім прокидаєшся в пустій квартирі

Куплет:

Підкинь мене додому, не видаляй, не вирізай мене ти звідусіль
Розривали простір долоні і скло впивалось у ноги босі
Як так може бути, ти когось любиш, що саме він і саме тут, а потім з усіх поверхонь стираєш спільне минуле неначе бруд

Не кричи! Ти сиділа на балконі опівночі, мрії паплюжила у печі
Сонечко, ти у розпачі, але згадай:
Все що маєш – ти дала собі сама
Твій аромат, твій погляд, твій запал
Лишай позаду все це кляте співчуття
Це – твоє життя, твоє повітря
Вдихай, видихай його, відчувай!

Приспів:

Збираю себе по частинах наче пазл,
Я посадила квіточку на пустирі
Мені завжди здавалось, що у нас є час
А потім прокидаєшся в пустій квартирі

Варте уваги Український виконавець Адамян Самвел презентував нову пісню "Я і ти"

Якщо пісня "ПАЗЛ" відгукнулася вам, то додавайте мерщій її у свій плейлист. Також не забудьте поставити лайк співачці. Вона ж не даремно старалася для вас, правда ж?

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