КАЖАННА – ПАЗЛ: дивіться кліп на пісню, яка стала вірусною у мережі

Користувачі тік-току та інстаграму однозначно вже чули КАЖАННУ. Напередодні співачка випустила свою нову пісню, кліп на яку ми закликаємо подивитися разом з нами!

Мовиться про відеороботу на пісню "ПАЗЛ". За майже два тижні її переглянули понад 110 тисяч разів. І ми надіємося, що це число ростиме й надалі.

Це цікаво АСАФАТОV – Ти моя: слухайте романтичну новинку від українського виконавця

Пісня "ПАЗЛ" про внутрішню боротьбу людини. Всі ми хочемо бути щасливими, але не знаємо, що саме принесе нам тотальне щастя. Людина живе у проміжку між минулим та майбутнім. Одне й інше загадкове та недосяжне, тому ми весь час або згадуємо, або мріємо, і цей внутрішній діалог не закінчується ніколи. Тож усе що залишається – витримувати баланс,

– йдеться в описі під кліпом.

КАЖАННА – ПАЗЛ: дивіться онлайн новий кліп співачки

ПАЗЛ, текст і слова пісні

Збираю себе по частинах наче пазл,

Я посадила квіточку на пустирі

Мені завжди здавалось, що у нас є час

А потім прокидаєшся в пустій квартирі

Куплет:

Логіка, статика і математика не допоможуть у цьому питанні

Лікар широкої практики вилікуй

Мої хворі думки

Твоя нестерпна граматика залізла в душу, сховалась у кожен кут

Ти мотузка, яка зав'язала руки

Наші спогади мене ріжуть

Який нестерпний біль! Навколо автомобілі білі осте сте

Тобі усі завжди завдають болю, ти не у русі, ти у чортовому колесі

Кажеш не така, як усі

Ти звичайна

Ніхто не кличе тебе на чай

Вином обпікаєш губи, твої власні руки

Тебе погублять

Приспів:

Збираю себе по частинах наче пазл,

Я посадила квіточку на пустирі

Мені завжди здавалось, що у нас є час

А потім прокидаєшся в пустій квартирі

Куплет:

Підкинь мене додому, не видаляй, не вирізай мене ти звідусіль

Розривали простір долоні і скло впивалось у ноги босі

Як так може бути, ти когось любиш, що саме він і саме тут, а потім з усіх поверхонь стираєш спільне минуле неначе бруд

Не кричи! Ти сиділа на балконі опівночі, мрії паплюжила у печі

Сонечко, ти у розпачі, але згадай:

Все що маєш – ти дала собі сама

Твій аромат, твій погляд, твій запал

Лишай позаду все це кляте співчуття

Це – твоє життя, твоє повітря

Вдихай, видихай його, відчувай!

Приспів:

Збираю себе по частинах наче пазл,

Я посадила квіточку на пустирі

Мені завжди здавалось, що у нас є час

А потім прокидаєшся в пустій квартирі

Варте уваги Український виконавець Адамян Самвел презентував нову пісню "Я і ти"

Якщо пісня "ПАЗЛ" відгукнулася вам, то додавайте мерщій її у свій плейлист. Також не забудьте поставити лайк співачці. Вона ж не даремно старалася для вас, правда ж?