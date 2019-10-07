Фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 сподобається усім своєю фішкою

Компанія Xiaomi випустить новий фітнес-трекер Mi Band 5 з NFC-модулем, який працюватиме за межами Китаю. Звичайно ж, така новина припаде до душі тим, хто вже кілька років чекає на можливість розраховуватися за допомогою гаджета.

Поточне покоління фітнес-трекерів офіційно поставляється з чіпом NFC тільки на території Китаї. Mi Band 4 можна використовувати для безконтактних платежів, замість пропуску на роботу, а також у ролі проїзного квитка.

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З чуток, всі ці функції в глобальній версії Mi Band 5 працюватимуть по всьому світу. Таке рішення обумовлене високим попитом на Mi Band 4 з NFC-модулем, який користувачі з різних країн замовляють з Китаю в надії, що коли-небудь цю модель можна буде використовувати для безконтактних платежів.

NFC-модуль у Mi Band 5 працюватиме за межами Китаю

Розробкою нового браслета займеться Huami (суббренд Xiaomi). Крім того, повідомляється, що трекер отримає міцніший корпус і збільшену автономність.

Очікується, що Xiaomi представить Mi Band 5 у другому кварталі 2020 року.

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