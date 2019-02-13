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Стала відома дата анонсу смартфона Xiaomi Mi9
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Після низки витоків і домислів Xiaomi поклала край численним чуткам про дату релізу флагманського смартфона Mi9. Компанія не тільки озвучила дату майбутнього заходу, а й розкрила незвичайне кодове ім'я майбутньої новинки.
На офіційній сторінці Xiaomi в Weibo з'явився постер із датою анонсу флагманського смартфона Mi9 під кодовим ім'ям Battle Angel ("Бойовий ангел"). Вибір оригінальної назви прокоментував у своєму Twitter-блозі генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь. За його словами, смартфон уособлює боротьбу: за віру в переконання інженерів, технічну досконалість продуктів компанії, і в кінцевому підсумку – за цінності споживача.
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Презентація новинки пройде 20 лютого в Китаї. Зазначимо, що в цей же день будуть анонсовані нові Samsung Galaxy S10. Трохи пізніше компанія завантажила в мережу ще один тизер, на якому китайський співак Рой Ван тримає гаджет у руці, демонструючи потрійну основну камеру гаджета. Задня панель пристрою прихована чохлом без прорізу для сканера відбитків пальців. Це підтверджує його підекранне розташування, на яке вказував і попередній промо-постер, опублікований в кінці січня.
Специфікацій апарату компанія поки не озвучувала. За наявною інформацією, Xiaomi Mi9 отримає топовий процесор Snapdragon 855, 6 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої пам'яті і акумулятор на 3500 мАг з підтримкою швидкої зарядки Quick Charge 4.0.
Діагональ AMOLED-дисплея з роздільною здатністю Full HD+, співвідношенням сторін 19: 9 і краплеподібним вирізом під селфі-камеру складе 6,4 дюйма. Основна камера буде складатися з сенсорів на 48 Мп (Sony IMX586) і 12 Мп, а також допоміжного ToF-модуля, роздільна здатність фронталки складе 24 Мп.
Ціна і детальні технічні характеристики Xiaomi Mi9 будуть озвучені на презентації.
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