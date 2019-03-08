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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Стала відома ціна на Redmi Note 7, і вона вам не сподобається

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Redmi Note 7 почнуть продавати в Іспанії 14 березня - фото 1
Redmi Note 7 почнуть продавати в Іспанії 14 березня

Через два місяці після анонсу Redmi Note 7 від Xaiomi нарешті почав продаватися за межами Китаю. Втім, його ціна для міжнародного ринку не виглядає так веселково!

Redmi Note 7 став народним улюбленцем, адже всього за 149 доларів пристрій пропонує великий екран з краплеподібним вирізом, пристойний акумулятор, камеру на 48 Мп, продуктивний процесор Snapdragon, а також актуальну версію Android.

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Тепер стало відомо, скільки смартфон буде коштувати в Європі. Цінник вам не зовсім сподобається.

Компанія оголосила, що першою країною після Китаю, де з'явиться у продажу Redmi Note 7, стане Іспанія. Офіційна ціна за версію 3+32 ГБ склала 179 євро (приблизно 202 долари США). На старті його віддають зі знижкою за 149 євро (169 доларів). Для порівняння, у Китаї за таку комбінацію пам'яті потрібно віддати 149 доларів.

Redmi Note 7 почнуть продавати в Іспанїі - фото 312691
Redmi Note 7 почнуть продавати в Іспанїі

Коли гаджет з'явиться в Україні, і скільки буде коштувати – невідомо. Раніше в мережі з'являлася інформація, що за версію 4+64 ГБ українцям доведеться віддати 6499 гривень (240 доларів). У Китаї така версія обійдеться у 205 доларів.

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Джерело: GSMarena
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