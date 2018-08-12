Укрзалізниця поділить поїзди на класи: що це дасть

В Укрзалізниці планують поділ поїздів на класи. В основному, вони будуть поділятися в залежності від терміну експлуатації рухомого складу.

Таким чином до кінця літа поїзди в Укрзалізниці будуть поділені на три класи.

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У класі комфорт їздитимуть вагони, яким не більше 10 років, або ті, які пройшли капітальний ремонт. Потяги класу комфорт будуть пропонувати купе і СВ.

До категорії стандарт увійдуть вагони, які експлуатують не більше 15 років. А от у категорію економ увійдуть плацкартні вагони.

Пасажири зможуть обрати більш комфортний вагон для подорожей / irpin

Як повідомив начальник департаменту пасажирських перевезень далекого прямування Укрзалізниці Олександр Красноштан, відповідно до класу поїзду буде формуватися ціна на квиток. Таким чином хочуть підвищити конкурентоспроможність з автотранспортом.

"Київ-Ужгород – протяжність шляху 800 км. Вартість квитка – 500 грн. Приблизно на такі тарифи ми розраховуємо. Однак на цей самий потяг на ділянці Львів-Ужгород квиток коштує 350 грн. Ми готові знижувати ціну на цій ділянці для того, щоб конкурувати з автобусами і продавати квитки на короткі відстані", – зазначив начальник департаменту.

Укрзалізниця планує регулювати ціну квитка на поїзди класу комфорт і стандарт. А ціни на потяги економ-класу буде регулювати держава.

Тепер у пасажирів буде ще більша можливість вибору

Розподіл поїздів на класи не збільшить рентабельність пасажирських перевезень, зазначив екс-заступник міністра інфраструктури Олександр Кава. Укрзалізниця не отримує дотацій за перевезення пасажирів, як це відбувається в європейських країнах, адже тарифи нижче собівартості.

Втім, з нововведенням пасажири будуть заздалегідь знати, на який рівень сервісу розраховувати. Але на більшість маршрутів вибрати клас можливості не буде, адже вагони перегрупуються за напрямками, впевнений Кава.

"Послуга економ передбачає, що це буде склад зі старих вагонів, без кондиціонерів, вакуумних туалетів. На одному напрямку у пасажирів не буде вибору, тому що сітка не така вже й велика, щоб в одному напрямку ставити поїзди й економ-класу, і поїзд преміального сегмента", – повідомив Кава.

Рухомий склад поїздів, які йдуть у великі міста, буде преміального класу, сказав Кава. Економ-клас запропонують на менш популярних напрямках, де пасажири не готові платити більше.

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