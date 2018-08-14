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Укрзалізниця закупить нові купейні вагони

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Для міжнародних перевезень замовили два вагона - фото 1
Для міжнародних перевезень замовили два вагона / 05366.com.ua

Укрзалізниця закупить 54 нові пасажирські вагони за півтора мільярди гривень.

Відповідний тендер на купівлю розміщений на сайті публічних закупівель Prozorro. Його виграв Крюківський вагонобудівний завод у Харківського вагонобудівного заводу.

І ще: Укрзалізниця введе нові види квитків

Вартість вагонів становить 1 520 638 080 грн. Підприємство виготовить вагони чотирьох видів. З них 21 вагон – спальний купейний, на суму 588,9 млн грн. Купейних вагонів типу СВ – 20 штук, на суму 550,5 млн грн. Ще 11 купейних вагонів з купе начальника поїзда обійдуться в 316,6 млн грн. Для міжнародних перевезень замовили два вагона на 64,6 млн грн.

Укрзалізниця закупить нові купейні вагони - фото 270013
Укрзалізниця закупить нові купейні вагони
Укрзалізниця закупить нові купейні вагони - фото 270012
Укрзалізниця закупить нові купейні вагони
Укрзалізниця закупить нові купейні вагони - фото 270011
Укрзалізниця закупить нові купейні вагони

А ще в Укрзалізниці планують поділ поїздів на класи. В основному, вони будуть поділятися в залежності від терміну експлуатації рухомого складу. Таким чином до кінця літа поїзди в Укрзалізниці будуть поділені на три класи.

Читайте також: В Укрзалізниці розповіли про новий спосіб прибирання поїздів

Джерело: 05366.com.ua
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