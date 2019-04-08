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Стала відома ціна годинника-смартфона Nubia Alpha

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Nubia Alpha коштуватиме чимало - фото 1
Nubia Alpha коштуватиме чимало

Компанія Nubia оголосила офіційну ціну незвичайного гаджета Alpha, анонсованого на початку року на MWC 2019. Пристрій – гібрид розумного годинника та смартфона. Він носиться на зап'ясті і має невеликий гнучкий екран, але водночас пропонує всі можливості звичайного смартфона.

Nubia Alpha спочатку буде продаватися в Китаї, але пізніше пристрій повинен з'явитися в інших регіонах Азії, Європі та Північній Америці. На китайському ринку ексклюзивно буде пропонуватися версія з електронною SIM-картою та можливістю безконтактної оплати покупок. Решта регіонів отримають варіант тільки з Bluetooth.

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Модель з підтримкою eSIM для Китаю буде коштувати приблизно $ 520. Версія в корпусі зі вставками з 18-каратного золота обійдеться покупцям на $ 150 дорожче. У продаж новинка надійде вже 10 квітня. Ціна і дата релізу міжнародної Bluetooth-версії поки не оголошені.

Стала відома ціна годинника-смартфона Nubia Alpha - фото 319602

Нагадаємо, що Nubia Alpha оснастили гнучким 4-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 960х192 пікселів, процесором Snapdragon Wear 2100, 1 ГБ оперативної пам'яті, накопичувачем на 8 ГБ і акумулятором на 500 мАг. Працює гаджет під управлінням прошивки Alpha OS.

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Джерело: Phoneradar
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