Стала відома ціна глобальної версії Redmi Note 9 Pro

Компанія Xiaomi провела онлайн-презентацію нового смартфона Redmi Note 9S. Як і передбачалося, нам показали глобальну версію анонсованого в Індії Redmi Note 9 Pro. Виробник розповів про головні особливості пристрою, а також оголосив ціну і терміни початку продажів.

Redmi Note 9S оснащений 6,67-дюймовим IPS-дисплеєм з невеликим отвором під фронтальну камеру. Сканер відбитків пальців вбудований у кнопку живлення на правій грані.

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На тильній стороні розташувався квадратний блок основної камери з чотирма об'єктивами. Роздільна здатність головного сенсора становить 48 Мп. Наслідуючи традиції, виробник оснастив пристрій інфрачервоним датчиком для управління побутовою технікою.

Смартфон побудований на базі восьмиядерного процесора Snapdragon 720G і оснащений акумулятором на 5020 мАг. Заявлена ​​підтримка швидкої зарядки потужністю 18 Вт від комплектного адаптера з кабелем USB Type-C.

Redmi Note 9 Pro почнуть продавати з 7 квітня

Характеристики Redmi Note 9S:

Дисплей: IPS, 6,67", 2400х1080, підтримка HDR10, скло Gorilla Glass 5

Процесор: восьмиядерний Snapdragon 720G, 2,3 ГГц, графіка Adreno 618

Оперативна пам'ять: 4/6 ГБ, LPDDR4X

Накопичувач: 64/128 ГБ, UFS 2.1, підтримка microSD до 512 ГБ

Основна камера: 48 Мп (f / 1.79), 8 Мп (ультраширокий кут огляду 120 °), 5 Мп (макрооб'єктив), 2 Мп (датчик глибини)

Фронтальна камера: 16 Мп

Акумулятор: 5020 мАг, швидка зарядка потужністю 18 Вт

Безпека: сканер відбитків пальців на бічній грані

Зв'язок: Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц) 2 x 2 MIMO, Bluetooth 5, GPS, NavIC

Роз'єми: USB Type-C, 3,5-мм

Габарити: 165,7 х 76,6 х 8,8 мм

Вага: 209 грамів

Redmi Note 9S вийде у двох версіях: 4 + 64 ГБ за $ 249 і 6 + 128 ГБ за $ 279. Глобальні продажі смартфона стартують 7 квітня.

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