Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Стала відома ціна глобальної версії Redmi Note 9 Pro

  • 37
У мережі представили глобальну версію Redmi Note 9 Pro - фото 1
У мережі представили глобальну версію Redmi Note 9 Pro

Компанія Xiaomi провела онлайн-презентацію нового смартфона Redmi Note 9S. Як і передбачалося, нам показали глобальну версію анонсованого в Індії Redmi Note 9 Pro. Виробник розповів про головні особливості пристрою, а також оголосив ціну і терміни початку продажів.

Redmi Note 9S оснащений 6,67-дюймовим IPS-дисплеєм з невеликим отвором під фронтальну камеру. Сканер відбитків пальців вбудований у кнопку живлення на правій грані.

Актуально: Як користуватися смартфоном під час карантину: 5 простих правил

На тильній стороні розташувався квадратний блок основної камери з чотирма об'єктивами. Роздільна здатність головного сенсора становить 48 Мп. Наслідуючи традиції, виробник оснастив пристрій інфрачервоним датчиком для управління побутовою технікою.

Смартфон побудований на базі восьмиядерного процесора Snapdragon 720G і оснащений акумулятором на 5020 мАг. Заявлена ​​підтримка швидкої зарядки потужністю 18 Вт від комплектного адаптера з кабелем USB Type-C.

Redmi Note 9 Pro почнуть продавати з 7 квітня - фото 393749
Redmi Note 9 Pro почнуть продавати з 7 квітня

Характеристики Redmi Note 9S:

  • Дисплей: IPS, 6,67", 2400х1080, підтримка HDR10, скло Gorilla Glass 5
  • Процесор: восьмиядерний Snapdragon 720G, 2,3 ГГц, графіка Adreno 618
  • Оперативна пам'ять: 4/6 ГБ, LPDDR4X
  • Накопичувач: 64/128 ГБ, UFS 2.1, підтримка microSD до 512 ГБ
  • Основна камера: 48 Мп (f / 1.79), 8 Мп (ультраширокий кут огляду 120 °), 5 Мп (макрооб'єктив), 2 Мп (датчик глибини)
  • Фронтальна камера: 16 Мп
  • Акумулятор: 5020 мАг, швидка зарядка потужністю 18 Вт
  • Безпека: сканер відбитків пальців на бічній грані
  • Зв'язок: Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц) 2 x 2 MIMO, Bluetooth 5, GPS, NavIC
  • Роз'єми: USB Type-C, 3,5-мм
  • Габарити: 165,7 х 76,6 х 8,8 мм
  • Вага: 209 грамів

Redmi Note 9S вийде у двох версіях: 4 + 64 ГБ за $ 249 і 6 + 128 ГБ за $ 279. Глобальні продажі смартфона стартують 7 квітня.

Читайте також: Apple навчила Siri розпізнавати коронавірус: як перевіритись

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
10 важливих запитань інфекціоністу про коронавірус
  • 21 березня, 15:51
  • 1032
Як змінилась спокуслива і талановита киянка Міла Йовович: фото 18+
  • 17 березня, 18:41
  • 2321
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2181826
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Смартфони