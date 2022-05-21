США виділить Україні 40 мільярдів доларів: на що їх витратять

У суботу 21 травня президент Джо Байден підписав законопроєкт. Він передбачає надання фінансової допомоги Україні у розмірі 40 мільярдів доларів. Розповідаємо, на що ці кошти витратять.

У Центрі стратегічних комунікацій пояснили, куди ці гроші спрямують. Ясна річ, що левова частка піде на протистояння російській агресії.

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Куди витратять кошти, виділені США

$6 млрд – на зброю, розвідувальну підтримку, підготовку та іншу допомогу щодо безпеки Збройним Силам України;

$8,7 млрд – на заповнення запасів зброї, яка була передана Україні;

$3,9 млрд – на фінансування операцій Європейського командування, зокрема розвідувальну підтримку;

$11 млрд – на зброю, військове та захисне обладнання і спорядження, яке Байден зможе надсилати Україні прискореними темпами – без додаткового погодження з Конгресом;

$13,8 млрд – було схвалено для Держдепартаменту, основна частина цих коштів піде до Фонду економічної підтримки, щоб допомогти українському уряду продовжувати свою роботу;

$4,4 млрд – направлять на постачання продовольства Україні та іншим країнам.

Президент України Володимир Зеленський уже подякував Джо Байдену за підписання законопроєкту. Він наголосив на тому, що для нашої держави важливе лідерство США у підтримці протистоянню Росії. Тож тепер залишається ще й отримати новітню потужну зброю, якої ми так потребуємо.

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