Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Kalush

США виділить Україні 40 мільярдів доларів: на що їх витратять

  • 44
США виділять Україні 40 мільярдів доларів - фото 1
США виділять Україні 40 мільярдів доларів

У суботу 21 травня президент Джо Байден підписав законопроєкт. Він передбачає надання фінансової допомоги Україні у розмірі 40 мільярдів доларів. Розповідаємо, на що ці кошти витратять.

У Центрі стратегічних комунікацій пояснили, куди ці гроші спрямують. Ясна річ, що левова частка піде на протистояння російській агресії.

Це цікаво: Співзасновник monobank зібрав шалену суму під час розіграшу марок з російським кораблем

Куди витратять кошти, виділені США

$6 млрд – на зброю, розвідувальну підтримку, підготовку та іншу допомогу щодо безпеки Збройним Силам України;
$8,7 млрд – на заповнення запасів зброї, яка була передана Україні;
$3,9 млрд – на фінансування операцій Європейського командування, зокрема розвідувальну підтримку;
$11 млрд – на зброю, військове та захисне обладнання і спорядження, яке Байден зможе надсилати Україні прискореними темпами – без додаткового погодження з Конгресом;
$13,8 млрд – було схвалено для Держдепартаменту, основна частина цих коштів піде до Фонду економічної підтримки, щоб допомогти українському уряду продовжувати свою роботу;
$4,4 млрд – направлять на постачання продовольства Україні та іншим країнам.

США виділить Україні 40 мільярдів доларів: на що їх витратять - фото 505821

Президент України Володимир Зеленський уже подякував Джо Байдену за підписання законопроєкту. Він наголосив на тому, що для нашої держави важливе лідерство США у підтримці протистоянню Росії. Тож тепер залишається ще й отримати новітню потужну зброю, якої ми так потребуємо.

Читайте також: На обкладинці The Economist з'явилася моторошна ілюстрація – колоски з черепів

пропозиції партнерів
Новини