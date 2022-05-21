Співзасновник monobank зібрав шалену суму під час розіграшу марок з російським кораблем

Кілька днів тому співзасновник monobank оголосив розіграш. Призом у ньому були марки Укрпошти з тим самим російським крейсером "Москва", який пішов на дно.

Умови розіграшу були максимально простими. Потрібно було переказати від 100 гривень на потреби ЗСУ. З-поміж тих, хто це зробив, Гороховський розіграв шість марок.

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Марки ці йому надав Ігор Смілянський, директор Укрпошти. А переможців вибрали випадковим чином, щоб ніхто не образився.

Пізніше він розповів, скільки коштів вдалося зібрати. Відразу ж зауважимо, що сума приголомшлива. Мовиться про 8 754 000 гривень. Їх вдалося зібрати у вівторок.

Цю суму Олег Гороховський вирішив трішки заокруглити. Тож до фонду Сергія Притули він передав 10 мільйонів гривень. На цю суму шоумен придбає дрони на потреби ЗСУ.

Згодом стало відомо, що у розіграші взяли участь 25 064 українці. А небайдужі громадяни нашої держави зробили збільшили призовий фонд. Він зріс з 6 до 180 марок.

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