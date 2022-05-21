На обкладинці The Economist з'явилася моторошна ілюстрація – колоски з черепів

У всьому світі не припиняють говорити про Україну. Зокрема про ті звірства, які чинить Росія на території нашої держави.

Тож свіжий випуск журналу The Economist вийшов з дуже символічною обкладинкою. На ній можна побачити три колоски. Але замість пшениці там – черепи.

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Вторгнення Росії в Україну схиляє тендітний світ до масового голоду. Масовий голод неминучий, якщо держави не діятимуть спільно", – підкреслюють у виданні.

Там додають, що війна в Україні негативно впливає на продовольчу систему по всьому світу. Ту саму, яку нещодавно й так добряче сколихнули пандемія коронавірусу, зміна клімату, а також енергетичний шок. У журналі зазначають, що Україна та Росія спільно постачають 12% зерна. Тож якщо наступного року держави не матимуть врожаю, то наслідки будуть жахливими.

"Майже 250 мільйонів людей перебувають на межі голоду, і ще сотні мільйонів людей можуть опинитися у злиднях. Політичні хвилювання поширюватимуться, діти будуть виснаженими, а люди голодуватимуть", – наголошують у публікації.

Зауважимо, що потужну ілюстрацію для обкладинки журналу зробив Рікардо Рей.

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