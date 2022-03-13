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війна

США опублікували список товарів розкоші, які не можна ввозити в Росію

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США опублікували список товарів розкоші, які не можна ввозити в Росію - фото 1

Бюро промисловості та безпеки міністерства торгівлі (BIS) США надав повний список предметів розкоші, які забороняється постачати до Росії з 16 березня. Туди увійшли близько 570 товарних позицій.

Санкційний список опублікували у The New York Times. З нього випливає, що зовсім скоро що під забороною для ввезення до Росії буде косметика, парфумерія, одяг та взуття вартістю понад тисячу доларів і багато іншого.

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Які предмети розкоші не можна ввозити в Росію

  • алкоголь та тютюнові вироби;
  • косметика і парфумерія;
  • саквояжі, валізи, жіночі сумки;
  • вироби з натурального хутра, шовк, килими;
  • деякий одяг та предмети одягу, деяке взуття (якщо оптова ціна США становить від 1000 доларів за одиницю);
  • дорогоцінне каміння та ювелірні вироби;
  • суднові двигуни, снігоходи, мотоцикли, деякі легкові автомобілі, включаючи електромобілі;
  • концертні роялі;
  • наручні годинники;
  • предмети мистецтва, колекційні предмети.

Аналогічна заборона діятиме й щодо Білорусії. Також обмеження стосуватимуться російських та білоруських громадян (де б вони не перебували), внесених до списків санкцій. Заборону на постачання до Росії товарів розкоші готові запровадити також Євросоюз та Великобританія.

США опублікували список товарів розкоші, які не можна ввозити в Росію - фото 500803

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