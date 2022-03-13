США опублікували список товарів розкоші, які не можна ввозити в Росію

Бюро промисловості та безпеки міністерства торгівлі (BIS) США надав повний список предметів розкоші, які забороняється постачати до Росії з 16 березня. Туди увійшли близько 570 товарних позицій.

Санкційний список опублікували у The New York Times. З нього випливає, що зовсім скоро що під забороною для ввезення до Росії буде косметика, парфумерія, одяг та взуття вартістю понад тисячу доларів і багато іншого.

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Які предмети розкоші не можна ввозити в Росію

алкоголь та тютюнові вироби;

косметика і парфумерія;

саквояжі, валізи, жіночі сумки;

вироби з натурального хутра, шовк, килими;

деякий одяг та предмети одягу, деяке взуття (якщо оптова ціна США становить від 1000 доларів за одиницю);

дорогоцінне каміння та ювелірні вироби;

суднові двигуни, снігоходи, мотоцикли, деякі легкові автомобілі, включаючи електромобілі;

концертні роялі;

наручні годинники;

предмети мистецтва, колекційні предмети.

Аналогічна заборона діятиме й щодо Білорусії. Також обмеження стосуватимуться російських та білоруських громадян (де б вони не перебували), внесених до списків санкцій. Заборону на постачання до Росії товарів розкоші готові запровадити також Євросоюз та Великобританія.

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