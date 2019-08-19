США не хочуть мати справ з Huawei: нова гучна заява Трампа

Президент США Дональд Трамп не хоче, щоб Сполучені Штати вели справи з китайською компанія Huawei, навіть якщо тимчасовий дозвіл для Huawei буде продовжено ще на 90 днів.

Ще в п'ятницю багато західних ЗМІ повідомили, що міністерство торгівлі США, продовжить надане три місяці тому відтермінування повної заборони, яка дозволяє Huawei Technologies замовляти комплектуючі в американських компаній.

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"Тимчасова загальна ліцензія" буде продовжена для Huawei на 90 днів, повідомляє Reuters з посиланням на два джерела, добре знайомих з ситуацією. Однак вчора перед посадкою в президентський літак в аеропорту Нью-Джерсі він зробив досить прямолінійний заяву, кажучи про національну безпеку.

Трамп більше не хоче мати справ з Huawei

Наразі все вказує на те, що ми не будемо вести справи з Huawei. Я особисто взагалі не хочу займатися з ними бізнесом, тому що це реальна загроза національній безпеці. Я дійсно вважаю, що засоби масової інформації висвітлюють це не так, як є насправді, – заявив Дональд Трамп.

Він додав, що деякі підрозділи Huawei можуть бути звільнені від глобальної заборони, але зробити це буде "дуже складно".

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