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Huawei Mate X вийде з новим процесором і поліпшеною камерою
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Минулого тижня компанія Huawei оголосила про чергове перенесення випуску гнучкого смартфона Mate X. Однак релізна версія буде суттєво відрізнятися від тієї, що була представлена на початку року.
Журналістам видання Neowin вдалося познайомитися з оновленим варіантом і з'ясувати, що виробник вніс як зовнішні зміни, так і внутрішні зміни.
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Технічно Huawei Mate X отримав два важливих нововведення. Першим стало використання ще не анонсованого флагманського процесора Kirin 990. Дебют цього чипа очікується тільки в вересні або жовтні, тому про його можливості поки нічого не відомо.
Крім того, Huawei оновила камери та замість набору сенсорів, ідентичних таким у торішньому Mate 20, встановила в смартфон модулі з Huawei P30. Перехід від традиційних RGB-сенсорів на користь RYYB повинен поліпшити якість зйомки при недостатній кількості світла.
Завдяки недавньої сертифікації Huawei Mate X в TENAA стало відомо, що смартфон тепер важить 300 грамів – на 13 грамів більше в порівнянні з оригінальною версією. Ймовірно, це пов'язано з використанням оновленого механізму Falcon Hinge, що дозволяє згинати пристрій. Нагадаємо, що смартфон оснащений 8-дюймовим екраном з роздільною здатністю 2480x2200 пікселів і співвідношенням сторін 8: 7,1, який складається навпіл.
Згідно з останніми даними, Huawei Mate X надійде у продаж в листопаді цього року.
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