Huawei Mate X вийде з новим процесором і поліпшеною камерою

Минулого тижня компанія Huawei оголосила про чергове перенесення випуску гнучкого смартфона Mate X. Однак релізна версія буде суттєво відрізнятися від тієї, що була представлена ​​на початку року.

Журналістам видання Neowin вдалося познайомитися з оновленим варіантом і з'ясувати, що виробник вніс як зовнішні зміни, так і внутрішні зміни.

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Технічно Huawei Mate X отримав два важливих нововведення. Першим стало використання ще не анонсованого флагманського процесора Kirin 990. Дебют цього чипа очікується тільки в вересні або жовтні, тому про його можливості поки нічого не відомо.

Крім того, Huawei оновила камери та замість набору сенсорів, ідентичних таким у торішньому Mate 20, встановила в смартфон модулі з Huawei P30. Перехід від традиційних RGB-сенсорів на користь RYYB повинен поліпшити якість зйомки при недостатній кількості світла.

Завдяки недавньої сертифікації Huawei Mate X в TENAA стало відомо, що смартфон тепер важить 300 грамів – на 13 грамів більше в порівнянні з оригінальною версією. Ймовірно, це пов'язано з використанням оновленого механізму Falcon Hinge, що дозволяє згинати пристрій. Нагадаємо, що смартфон оснащений 8-дюймовим екраном з роздільною здатністю 2480x2200 пікселів і співвідношенням сторін 8: 7,1, який складається навпіл.

Згідно з останніми даними, Huawei Mate X надійде у продаж в листопаді цього року.

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