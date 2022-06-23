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війна Kalush

США надасть Україні спеціального робопса для розміновування територій

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США надасть Україні спеціального робопса для розміновування територій - фото 1

В Україні з'явиться сапер-робопес Spot від Boston Dynamics, який має знешкоджувати мінометні снаряди та касетні боєприпаси. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Сполучені Штати Америки передадуть Україні роботизованого сапера, який зможе перетягувати небезпечну зброю у яму та підривати там снаряди.

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За один раз таке знешкодження може осягнути 50-100 снарядів. Все відбуватиметься далеко від людей, щоб нікого не наражаючи на небезпеку.

Це важливо, адже попереду багато роботи зі зруйнуваннями та нерозірваними російськими боєприпасами. Цей робот здатен без контролю повторювати завдання. До того ж його конструкція дозволяє працювати у польових умовах між деревами та у густих лісових масивах.

США надасть Україні спеціального робопса для розміновування територій - фото 508077

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