Amazon оголосив про запуск доставки товарів дронами

Один з найбільших інтернет-магазинів Amazon впродовж останніх 10 років говорить про наміри запустити доставку дронами. І ось, схоже, цей час настав, адже компанія готова перейти від слів до справи.

Як пише CNET, представники Amazon анонсували початок доставки товарів безпілотниками у Каліфорнійському містечку Локфорд. Уже до кінця 2022 року мешканці міста зможуть отримувати посилки з товарами інноваційним способом.

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Жителі Локфорда скоро отримають доступ до однієї з провідних світових інновацій у галузі доставки. Дуже приємно, що Amazon дослухатиметься до відгуків спільноти округу Сан-Хоакін, щоб інформувати про майбутній розвиток цієї технології, – сказав член законодавчих зборів штату Каліфорнія Хіт Флора.

У Amazon заявляють про "тисячі варіантів", доступні для незвичайної доставки. При цьому важливо відзначити, що йдеться, найімовірніше, про не надто важкі вантажі.

При цьому варто зазначити, що ініціатива може бути скасована у разі заборони Федерального управління цивільної авіації (FAA).

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