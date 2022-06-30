США анонсували новий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійде

Україна отримає військову допомогу на 800 мільйонів доларів

Президент США Джо Байден оголосив про чергове надання військової допомоги Україні. Розповідаємо, що входитиме до пакета, який дозволить ефективніше протистояти російській агресії.

Відповідна інформація з'явилась на ютуб-каналі Білого Дому. Дізнайтесь, яку військову допомогу нададуть країни-партнери нашій державі.

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Найближчим часом ми оголосимо новий пакет військової допомоги для України на 800 мільйонів доларів, – йдеться у повідомленні.

Президент США наголосив, що надати військову допомогу Україні зобов'язались 50 країн. Загальна її сума – 800 мільйонів доларів. А входитимуть до неї:

140 000 протитанкових систем.

понад 600 танків.

близько 500 артилерійських систем.

понад 600 тисяч артилерійських боєприпасів.

додаткові реактивні системи залпового вогню HIMARS (кількість не уточнюється).

протикорабельні комплекси та системи ППО (кількість не уточнюється).

Уся ця військова допомога надзвичайно необхідна для нас. Це оснащення дозволить нам пришвидшити перемогу та вигнати з України ворога.

Нагадаємо, що сьогодні, 30 червня, вдалось вибити російських військових з острова Зміїний. А це означає, що Одещина остаточно вільна від окупантів.

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