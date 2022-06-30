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Понад половина українців вірять, що ЗСУ зможе повернути всі території України
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Україна упродовж понад чотирьох місяців мужньо протистоїть російській агресії. І ми щоденно наближаємось до перемоги, в що вірять практично всі без винятку українці.
Інститут NORC при Чиказькому університеті провів соціологічне опитування. Його замовило видання Wall Street Journal. Його результати пролили світло на те, як українці ставляться до можливості ЗСУ звільнити окуповані росіянами території.
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Зауважимо, що понад половина – 53% респондентів – переконана, що нашим військовим вдасться досягнути успіху. Мовиться про те, що ЗСУ зможе не лише перемогти у війні, розв'язаній Росією, а й повернути всі окуповані території. Зокрема, Донбас і Крим.
Що ж стосується повернення окупованих після 24 лютого територій України, то в це вірить 66% опитаних. Водночас 20% респондентів припускають, що протистояння України російській агресії буде довготривалим.
Чи готові українці поступитись територіями своєї країни задля миру? Результати опитування свідчать про те, що наші земляки на такий крок не готові піти. Мовиться про 89% респондентів.
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