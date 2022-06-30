Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Спростовуємо фейки

Понад половина українців вірять, що ЗСУ зможе повернути всі території України

  • 33
Понад половина українців вірять у повернення всіх територій України - фото 1
Понад половина українців вірять у повернення всіх територій України

Україна упродовж понад чотирьох місяців мужньо протистоїть російській агресії. І ми щоденно наближаємось до перемоги, в що вірять практично всі без винятку українці.

Інститут NORC при Чиказькому університеті провів соціологічне опитування. Його замовило видання Wall Street Journal. Його результати пролили світло на те, як українці ставляться до можливості ЗСУ звільнити окуповані росіянами території.

Це цікаво: Призов на військову службу жінок в Україні: 4 популярні фейки

Зауважимо, що понад половина – 53% респондентів – переконана, що нашим військовим вдасться досягнути успіху. Мовиться про те, що ЗСУ зможе не лише перемогти у війні, розв'язаній Росією, а й повернути всі окуповані території. Зокрема, Донбас і Крим.

Що ж стосується повернення окупованих після 24 лютого територій України, то в це вірить 66% опитаних. Водночас 20% респондентів припускають, що протистояння України російській агресії буде довготривалим.

Понад половина українців вірять, що ЗСУ зможе повернути всі території України - фото 508578

Чи готові українці поступитись територіями своєї країни задля миру? Результати опитування свідчать про те, що наші земляки на такий крок не готові піти. Мовиться про 89% респондентів.

Читайте також: Три Байрактари, на які ми зібрали 600 мільйонів гривень, Україна отримає безкоштовно

пропозиції партнерів
Новини