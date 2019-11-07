Срна емоційно прокоментував матч Динамо Загреб – Шахтар

Феєричний Матч Динамо Загреб – Шахтар завершився нічиєю 3:3. Даріо Срна, колишній капітан донеччан, прокоментував цю гру.

Асистент головного тренера донецького "Шахтаря" Даріо Срна прокоментував матч четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Динамо Загреб", який завершився нічиєю (3:3).

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Срна вважає, що зі своїм досвідом і якістю гри донецька команда мала виграти. "3:3 після 1:3 – дуже хороший рахунок. З нашими досвідом, швидкістю і якістю ми повинні були закінчити матч набагато раніше, повинні були виграти. Видаленого Марлоса не треба звинувачувати, він теж людина", – зазначив Даріо.

А ми у свою чергу нагадаємо, що "Шахтар" здійснює черговий неймовірний камбек і продовжує боротися за вихід в плей-офф Ліги чемпіонів!

НЕВЕРОЯТНО! КАКАЯ ИГРА!



Ничья 3:3 в Загребе. Продолжаем борьбу за выход в плей-офф Лиги чемпионов. #ДинамоЗШахтер



Билеты на следующий поединок с киевским «Динамо» 10 ноября в Харькове: https://t.co/jm1c9JLPaX. pic.twitter.com/pjVoyxz3zy — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 6, 2019

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