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Спростовані популярні міфи про здоровий і шкідливий хліб

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Хліб - фото 1
Хліб / bigmir

Гастроентерологи спростували міфи про корисні й погані властивості чорного хліба. Дізнайтеся, який хліб корисно їсти.

Лікарі закликають критично ставитися до всіх теорій щодо і білого, і чорного хліба.

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Міф №1: Чорний корисніший за білий. Білий і чорний хліб не відрізняються ні вмістом вуглеводів, ні загальною калорійністю. Різниця лише в джерелі вуглеводів. У чорному хлібі за це відповідає житнє борошно, що надає йому характерний кислуватий присмак.

Гарбузовий хліб - фото 365080
Гарбузовий хліб

Міф №2: При цукровому діабеті білий хліб можна замінити чорним. Це міф, що при цукровому діабеті можна замінити білий хліб на чорний і ні в чому собі не відмовляти. Високий глікемічний індекс хліба безпосередньо впливає на підвищення цукру в крові, що при надлишку неминуче веде до накопичення жиру в печінці. Зайвий шматок хліба, неважливо білого або чорного, призведе до перевищення добової норми калорій.

Міф №3: Тільки дріжджовий хліб сприяє газоутворенню. Це властивість хліба, незалежно від вмісту в ньому дріжджів. Тим більше, що дріжджі "гинуть" при випічці.

І ще: У Японії дві хурми продали за 6,5 тисячі доларів

Джерело: sostavproduktov
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