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Для особливо сміливих: 5 хитрощів сексу на балконі
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Якщо у вас немає страху, що відео з вашими інтимними ігрищами потрапить на сайт з роликами для дорослих, то ви можете цілком спокійно розглядати можливість зайнятися сексом на балконі. Ділимось з вами порадами, які допоможуть зробити процес приємним і не стати зірками мережі.
Балкон – ідеальне місце для сексу влітку. Головне – потурбуватися про те, аби вас не лише не побачили сусіди, а й не поїли комарі. Що ж слід зробити, аби секс на балконі був яскравим і незабутнім?
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1. Забудьте все, що ви знали про секс
Перш за все, важливо визнати, що секс на балконі не схожий на секс у решті частини квартири. Велика різниця полягає в тому, що на балконі не вийде робити те, що ви робите у спальні. Якщо ви звикли голосно стогнати або кричати, то на балконі утримайтеся від цього. Корисно давати вихід емоціям, але не в цьому випадку.
2. Використовуйте для сексу ніч
Сонце в зеніті, оголене тіло і збудження? Так, гормони можуть грати. Однак з любовною пригодою краще почекати до пізнього вечора. У темряві шанси бути застукали на гарячому значно знижуються. Охолоджене повітря також допомагає підтримати витривалість. А зоряне небо прекрасне і романтичне. А от комарі – ні. Тому потурбуйтесь про те, щоб ваше тіло було захищене від цих маленьких мерзотниць.
3. Захист від перегляду
Тим, у кого відкритий балкон, варто використовувати додаткові засоби для захисту від спостереження. Наприклад, велика парасолька може захистити не тільки від сонця, але і від випадкових свідків. Крім того, ви завжди можете використовувати переваги кутів вашого балкона. Не приступайте до любовної гри спонтанно, краще подумайте заздалегідь, як зайнятися сексом на балконі і залишитися непоміченими. Можете, до слова, заховатися за розвішаною постільною білизною. Головне – у поривах пристрасті не зірвати її.
4. Навчіться бути тихими
В мережі багато фотографій записок зі звинуваченнями сусідів у занадто гучному сексі. Не будьте як ці сусіди. У спальні ви можете зачинити вікна і двері, але на балконі зробити це не вийде. Тому постарайтеся бути тихішими. Дійсно хороший секс не потребує концертних криків і стогонів. А зміни поз можуть бути позначені жестами. Що підводить нас до останнього пункту...
5. Правильна поза важлива
При думці про секс на балконі багато людей у першу чергу згадують позу стоячи: вона спирається на поручні, нахиляється, він входить в неї ззаду. Однак ця позиція незручна для обох партнерів і недостатньо безпечна. Тому під час сексу на балконі нерідко відбуваються курйозні випадки. Краще використовувати підлогу свого балкона і почуватися комфортніше. Постеліть матрац і простирадло – тепер можете пробувати будь-які пози.
Кохайтеся, бо ви того варті. Але не забувайте про те, що ваші пристрасні ігрища не мають заважати сусідам спати ;)
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