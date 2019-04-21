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Перевір себе! Професії, які найбільш підходять кожній групі крові
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Перед тим, як визначатися остаточно зі своєю роботою, зверніть увагу на свою групу крові.
Група крові O (I)
Люди з такою групою крові сміливі, агресивні, можуть проявляти гнучкість у деяких сферах. Їм подобається керувати і направляти інших людей. Вони вважають себе вольовими, бо впевнені в собі. У них величезне бажання добитися успіху, причому неважливо, як само.
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Група крові А (II)
Люди з такою групою крові мають консервативні погляди, постійно підозрюють всіх і занадто напружені. Всередині у них вирують емоції, але рішучості в реальному житті не вистачає. Їх легко спантеличити. Вони завжди поводяться обережно, готові взяти відповідальність за роботу. Такі люди практичні і на них можна покластися.
Група крові В (III)
Такі люди позитивні, люблять спілкування, вони також чутливі. Їх не сильно турбують дані ними обіцянки. Виявляють цікавість. Вміють правильно піднести свою ідею. Вони досить ліниві, хоча мають багато хобі. Найчастіше, такі люди неохайні і багато базікають. Вони погано запам'ятовують багато речей і поводяться імпульсивно.
Група крові AB (IV)
Такі люди примхливі, але вони швидко навчаються і показують високі результати. Найчастіше, вони холоднокровні. Креативні і мають багато сильних сторін. Їм подобається кидати виклики, будувати з себе геніїв, але в більшості випадків їм не вистачає терпіння.
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