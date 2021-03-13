Справжнє божевілля: блогер надрукував на 3D-принтері робочий турбодвигун (відео)

Винахідник з YouTube-каналу Integza вирішив кинути виклик законам фізики. Він зайнявся створенням справжнісінького турбореактивного двигуна прямо у себе вдома, використовуючи для цього 3D-принтер. Дивіться, що з того вийшло.

Блогер часто викладає ролики про різноманітні речі, створені ним за допомогою 3D-принтера.

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Цього разу спроба зібрати турбореактивний двигун виявилася справжнім викликом, адже температура всередині агрегату здатна плавити навіть найміцніший пластик. Для початку ентузіаст використовував керамічну смолу: він вважав, що теоретично вона здатна витримати екстремальні температури.

Під час численних експериментів стало ясно, що потрібно щось надійніше. Потрібно віддати блогеру належне – він з честю вийшов зі складної ситуації. Так, блогер надрукував на принтері форму, яка і послужила фундаментом для підтримуючої основи з камінного цементу. Дослідним шляхом з'ясувалося, що внутрішня камера повинна бути металевою, а отже, без зварювання не обійтися.

Готовий двигун майже повністю зроблений з використанням 3D-принтера. Під час випробувань він довів свою працездатність: запустився прямо на горищі блогера.

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