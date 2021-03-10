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Ентузіаст зіграв у боулінг за допомогою дрона: запаморочливе відео

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Блогер зняв відео з єдиного дубля - фото 1
Блогер зняв відео з єдиного дубля

Джей Крістенсен з Міннеаполіса знімає найскладніші відео з використанням дронів. В одному з останніх роликів дрон під його керуванням на високій швидкості залетів у боулінг. Дивіться, що з того вийшло.

Дрон пронісся повз відвідувачів і кулі, покружляв по залу і бару, проник у відділення з механізмами, які прибирають і виставляють кеглі, і навіть протиснувся між ніг в одного з гравців. Справжнє божевілля без жодної склейки!

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У кінці Крістенсен навмисне збив дроном кеглі. За його словами, страйк не вдався (деякі кеглі встояли), зате ніхто не постраждав. Крістенсен заявив, що відео повністю знято одним дублем. Але для цього треба було від 8 до 12 спроб.

Відео Крістенсена розійшлося у твітері, де його побачив режисер "Вартових галактики" Джеймс Ганн. Постановника настільки вразила робота Крістенсена, що він запросив його до Лондона, на зйомки третьої частини "Вартових галактики".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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