Ентузіаст зіграв у боулінг за допомогою дрона: запаморочливе відео

Джей Крістенсен з Міннеаполіса знімає найскладніші відео з використанням дронів. В одному з останніх роликів дрон під його керуванням на високій швидкості залетів у боулінг. Дивіться, що з того вийшло.

Дрон пронісся повз відвідувачів і кулі, покружляв по залу і бару, проник у відділення з механізмами, які прибирають і виставляють кеглі, і навіть протиснувся між ніг в одного з гравців. Справжнє божевілля без жодної склейки!

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У кінці Крістенсен навмисне збив дроном кеглі. За його словами, страйк не вдався (деякі кеглі встояли), зате ніхто не постраждав. Крістенсен заявив, що відео повністю знято одним дублем. Але для цього треба було від 8 до 12 спроб.

Відео Крістенсена розійшлося у твітері, де його побачив режисер "Вартових галактики" Джеймс Ганн. Постановника настільки вразила робота Крістенсена, що він запросив його до Лондона, на зйомки третьої частини "Вартових галактики".

I want them to come with us to London later this year when we shoot Guardians of the Galaxy Vol. 3. https://t.co/cnwRw5Exwr — James Gunn (@JamesGunn) March 9, 2021

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