Ентузіаст побудував літачок з кулером від процесора: відео

Популярний відеоблогер Пітер Сріполь отримав виклик від своїх підписників. Він повинен був побудувати легкий літак, що підіймається у повітря завдяки мініатюрному вентилятору. Після цілої низки невдалих експериментів в хід пішов кулер від процесора.

Перш ніж приступати до реалізації проєкту, потрібно було прорахувати кожен грам, адже підіймається він завдяки невеликому вентилятору.

Це цікаво: Ентузіасти створили більярдний кий, який ніколи не промахується: відео

Як виявилося, потужності недостатньо. Дерев'яний літак, обтягнутий щільною клейонкою, постійно падав, врізався у перешкоди та врешті-решт був розірваний на шматки вентилятором, що висить на стелі.

У цей момент Пітер вирішив використовувати процесорний кулер. Пристрій виявився значно важчим за звичайний вентилятор, але зате його потужності вистачило для утримання літака у повітрі. Весь процес складання та налаштування можна подивитися на відео. Блогер зробив кілька спроб оцінити підйомну силу, необхідну для зльоту, а кулери змінювалися у залежності від ваги та потрібної потужності.

Читайте також: Білл Гейтс назвав свою улюблену мобільну операційну систему