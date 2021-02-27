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Ентузіаст побудував літачок з кулером від процесора: відео

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Літак підіймається у небо завдяки кулеру від комп'ютера - фото 1
Літак підіймається у небо завдяки кулеру від комп'ютера

Популярний відеоблогер Пітер Сріполь отримав виклик від своїх підписників. Він повинен був побудувати легкий літак, що підіймається у повітря завдяки мініатюрному вентилятору. Після цілої низки невдалих експериментів в хід пішов кулер від процесора.

Перш ніж приступати до реалізації проєкту, потрібно було прорахувати кожен грам, адже підіймається він завдяки невеликому вентилятору.

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Як виявилося, потужності недостатньо. Дерев'яний літак, обтягнутий щільною клейонкою, постійно падав, врізався у перешкоди та врешті-решт був розірваний на шматки вентилятором, що висить на стелі.

У цей момент Пітер вирішив використовувати процесорний кулер. Пристрій виявився значно важчим за звичайний вентилятор, але зате його потужності вистачило для утримання літака у повітрі. Весь процес складання та налаштування можна подивитися на відео. Блогер зробив кілька спроб оцінити підйомну силу, необхідну для зльоту, а кулери змінювалися у залежності від ваги та потрібної потужності.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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