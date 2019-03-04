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8 березня Голос країни

Справжня весна: прогноз погоди на 5 березня

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Погода на 5 березня - фото 1
Погода на 5 березня

5 березня у всіх областях України очікується тепла погода, однак втримається сильний поривчастий вітер. Детальніший прогноз погоди на найближчі дні читайте далі.

5 березня, у вівторок, в країні втримається тепло, однак до кінця тижня погода коливатиметься між похолоданням та потеплінням. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"5 березня в Україні буде тепло. Денна температура повітря досягне +6+10 градусів, на Заході до +12, а на Півдні, особливо на Одещині, до +12+15 градусів. Навіть вночі не те що без морозів, а й без "нулів", передбачається +2+6 градусів. Дощі, місцями та невеликі, пройдуть в західних та північних областях. У Карпатах з мокрим снігом. На решті території України буде сухо", – додала вона.

У Києві 5 березня повітря прогріється до +8+10, буде волога та вітряна погода.

"6 березня – похолодання. 7, 8 березня – потепління. 9,10 березня, на Шевченківські дні, – похолодання. Усі ці коливання будуть незначними, голову й судини доводитимуть до сказу стрибками атмосферного тиску, сильним вітром та набігами хмарності, але так, щоб сильно контрастно, то ні", – також попередила Діденко.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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