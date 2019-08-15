На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Справжня сила: відео з дівчиною в сукні підкорило мережу
-
- 123
Дівчата можуть різними способами дивувати та підкорювати чоловіків, однак головна героїня цього відео перевершила всіх. Непогане уміння та сукня!
Користувач з ніком sunflwr13 на платформі Reddit поділився кумедним відео з TikTok, на якому дівчина показує свою суперсилу. За короткий час допис опинився у трендах мережі, зібравши понад 42 тисячі переглядів та більш як 430 коментарів.
І ще: Чи справді Раша Срака стала послом Словенії в Росії: розбір вірусного поста в мережі
А все тому, що героїня поправляє волосся, розслабляється, видихає і...у неї розчіпляється ґудзик на сукні, роблячи ефектне декольте. А вишенькою на торті у цьому ролику стала реакція хлопця, який сидів поряд. Як відзначив автор, це справді сила! А от коментатори почали жартувати, що чоловікам такі уміння допоможуть розчіпляти хіба що ґудзик на штанах.
Читайте також: Новий вірус Varenyky краде паролі та порно
-
18:25Красунчик: 20-річний син Міхаеля Шумахера вперше прикрасив глянець
-
18:14Як оренда житла впливає на вас: цікаве дослідження
-
18:01Гороскоп на 16 серпня 2019: Терези та Стрільці відчують впевненість у собі
-
17:55Тіна Кароль показала чорно-біле фото без бюстгальтера
-
17:42У мережі з'явилося перше відео з Redmi Note 8
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
17:20Три способи носити джинси і виглядати як ікона стилю
-
17:13Учені створили вакцину проти алергії на кішок
-
17:03Олексій Михайличенко очолив Динамо: що треба знати про нового тренера
-
16:53ТОП-7 побутових речей, які можуть негативно вплинути на ваше життя
-
16:21Цей літній овоч допоможе швидко схуднути
-
16:11Audi дозволить покупцям Q4 e-tron підібрати авто під себе
-
16:00Коли треба робити щеплення дорослим: календар щеплень і терміни вакцинації
-
15:56Охочі піднятися на Еверест зіткнуться з низкою обмежень
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:4413 причин чому: з'явився фінальний трейлер 3 сезону
-
15:22Nokia оголосила про продовження підтримки своїх перших смартфонів: названо моделі
-
15:10Comic Con Ukraine 2019: головний лиходій Голлівуду Денні Трехо їде в Україну
-
15:00ТЕСТ: Вгадай, чи дійсно був такий музичний дует
-
14:51Настя Каменських показала вкрай відверті фото у мереживній білизні
-
14:42Справжня сила: відео з дівчиною в сукні підкорило мережу
-
14:25Гаряча гравець у покер показала фото у прозорій білизні (18+)
-
14:10Чи справді Раша Срака стала послом Словенії в Росії: розбір вірусного поста в мережі
-
13:52Новий вірус Varenyky краде паролі та порно: що варто знати
-
13:25Одного разу в Голлівуді – довгоочікувана прем'єра від Тарантіно: сюжет і трейлер
-
17:03Олексій Михайличенко очолив Динамо: що треба знати про нового тренера
-
15:00ТЕСТ: Вгадай, чи дійсно був такий музичний дует
-
13:07Юра Самовілов. Гуртом: що треба знати про фіналістів Ukrainian Song Project 2019
-
07:15Погода в Україні 15 серпня: на захід прийшло похолодання та грози
- 14 серпня
-
22:23ТОП-10 причин займатися сексом якомога частіше
-
18:23Названо види спорту, які сприяють швидкому схудненню
-
17:00Думаєш, ми не хочемо грати в ЛЧ? Емоційна розмова Циганкова з фаном Динамо (18+)
-
14:00ТЕСТ: Вгадай, хто із зірок вищий
-
12:26Перший концерт Кварталу без Зеленського: як жартували над президентом (відео)
-
07:00Картинки з Медовим Спасом й відкритки для привітання з Маковеєм
- 13 серпня
-
22:41Динамо – Брюгге: відео голів та огляд запеклого матчу Ліги чемпіонів
-
21:15Корисні лайфхаки для подорожі у плацкарті
-
20:00ДИНАМО – БРЮГГЕ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги чемпіонів 13 серпня
-
19:00Гурт [О] – нова літера в українській музиці: усе про фіналіста Ukrainian Song Project 2019
-
17:21Моделі 90-х: як змінилася легендарна фотомодель Нікі Тейлор (18+)
-
14:25Назад у 90-і: дебютні кліпи найвідоміших українських зірок
-
10:26Найкращий рок тижня: плейлист нових пісень, які зарядять драйвом
-
07:17Погода в Україні 13 серпня: синоптик попередила про найсильнішу спеку
- 12 серпня
-
21:455 речей, які обов'язково потрібно зробити після сексу
-
19:00У які комп'ютерні ігри ми грали 5, 10, 15 і 20 років тому: порція ностальгії
-
17:01KHAYAT – у фіналі Ukrainian Song Project: як звучить нове дихання української музики
-
16:03ТЕСТ: Вгадай, з якого фільму ця кімната
-
14:39Притула vs Нікітюк: який зріст мають 25 найвідоміших українських зірок
-
12:15Транспорт майбутнього: 5 причин купити електросамокат
-
10:26Нова популярна музика літа: плейлист свіжих хітів тижня