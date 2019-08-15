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Справжня сила: відео з дівчиною в сукні підкорило мережу

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Ідеальна суперсила дівчат - фото 1
Ідеальна суперсила дівчат

Дівчата можуть різними способами дивувати та підкорювати чоловіків, однак головна героїня цього відео перевершила всіх. Непогане уміння та сукня!

Користувач з ніком sunflwr13 на платформі Reddit поділився кумедним відео з TikTok, на якому дівчина показує свою суперсилу. За короткий час допис опинився у трендах мережі, зібравши понад 42 тисячі переглядів та більш як 430 коментарів.

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А все тому, що героїня поправляє волосся, розслабляється, видихає і...у неї розчіпляється ґудзик на сукні, роблячи ефектне декольте. А вишенькою на торті у цьому ролику стала реакція хлопця, який сидів поряд. Як відзначив автор, це справді сила! А от коментатори почали жартувати, що чоловікам такі уміння допоможуть розчіпляти хіба що ґудзик на штанах.

true powers from r/youseeingthisshit

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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