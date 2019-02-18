Справжня розкіш: у Києві помітили Rolls-Royce за 600 тисяч доларів

У Києві помітили розкішний позашляховик Rolls-Royce Сullinan, вартістю понад півмільйона доларів. Дорогий позашляховик був помічений в елітному столичному районі Конча-Заспа і належить молодому киянину.

Зазначено, що автомобіль належить молодому киянину Максиму Бєлову. До слова, в його профілі Instagram є й інші фото дорогих авто. Правда, деякі користувачі соцмережі припустили, що автомобілем швидше за все користується батько хлопця.

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Відзначається також, що в Україні вже купили мінімум шість аналогічних автомобілів.

Відомо, що Rolls-Royce Cullinan був представлений офіційно 10 травня 2018 року. Нова модель цього авто є не тільки першим кросовером британського бренду, а й першим автомобілем в історії Rolls-Royce з п'ятидверним кузовом, повнопривідною трансмісією і повнокерованим шасі.

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