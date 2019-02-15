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Bentley Bentayga став найшвидшим позашляховиком у світі
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Компанія Bentley представила "заряджений" варіант моделі Bentayga – Speed. Виробник називає новинку найшвидшим позашляховиком у світі: максимальна швидкість автомобіля складає 306 кілометрів на годину, що лише на один кілометр на годину швидше Lamborghini Urus.
Найпотужніша Bentayga оснащується шестилітровим твін-турбо мотором W12, віддача якого збільшена з 608 до 635 кінських сил. При цьому максимальний крутний момент залишився тим же, що і до форсування – 900 Нм.
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З нуля до "сотні" новинка розганяється за 3,9 секунди, що на дві десяті секунди швидше звичайного позашляховика з дванадцатіциліндровим агрегатом. Максимальна швидкість версії Speed збільшена на п'ять кілометрів на годину.
Для порівняння, Lamborghini Urus набирає "сотню" за 3,6 секунди, 550-сильний Porsche Cayenne Turbo – за 3,9 секунди ("максималка" – 286 кілометрів на годину), 510-сильний Mercedes-AMG GLC 63 S – за 3,8 секунди (250 кілометрів на годину), а 717-сильний Jeep Grand Cherokee Trackhawk – приблизно за 3,7 секунди.
Для "зарядженої" версії були змінені не тільки налаштування мотора, але і восьмиступінчастого "автомата" і системи придушення крену з електромоторами стабілізаторами поперечної стійкості. Крім того, стала жорсткішою підвіска, а випускна система отримала більш потужний звук.
Впізнати "заряджений" варіант можна по "затемнених" фарах, великому задньому спойлеру, шильдикам Speed і 22-дюймовим колесам. Також для моделі можна замовити карбон-керамічні гальма, оброблені алькантарою крісла та регулювання сидінь по 22 напрямках.
Світова прем'єра новинки відбудеться на березневому моторшоу в Женеві.
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