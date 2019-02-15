Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення 2019

Bentley Bentayga став найшвидшим позашляховиком у світі

  • 67
Bentley Bentayga виявився найшвидшим позашляховиком - фото 1
Bentley Bentayga виявився найшвидшим позашляховиком

Компанія Bentley представила "заряджений" варіант моделі Bentayga – Speed. Виробник називає новинку найшвидшим позашляховиком у світі: максимальна швидкість автомобіля складає 306 кілометрів на годину, що лише на один кілометр на годину швидше Lamborghini Urus.

Найпотужніша Bentayga оснащується шестилітровим твін-турбо мотором W12, віддача якого збільшена з 608 до 635 кінських сил. При цьому максимальний крутний момент залишився тим же, що і до форсування – 900 Нм.

І ще: Audi анонсувала новий електрокросовер Q4 e-tron

З нуля до "сотні" новинка розганяється за 3,9 секунди, що на дві десяті секунди швидше звичайного позашляховика з дванадцатіциліндровим агрегатом. Максимальна швидкість версії Speed ​​збільшена на п'ять кілометрів на годину.

Bentley Bentayga став найшвидшим позашляховиком у світі - фото 307851
Bentley Bentayga став найшвидшим позашляховиком у світі - фото 307850

Для порівняння, Lamborghini Urus набирає "сотню" за 3,6 секунди, 550-сильний Porsche Cayenne Turbo – за 3,9 секунди ("максималка" – 286 кілометрів на годину), 510-сильний Mercedes-AMG GLC 63 S – за 3,8 секунди (250 кілометрів на годину), а 717-сильний Jeep Grand Cherokee Trackhawk – приблизно за 3,7 секунди.

Bentley Bentayga став найшвидшим позашляховиком у світі - фото 307847
Bentley Bentayga став найшвидшим позашляховиком у світі - фото 307846

Для "зарядженої" версії були змінені не тільки налаштування мотора, але і восьмиступінчастого "автомата" і системи придушення крену з електромоторами стабілізаторами поперечної стійкості. Крім того, стала жорсткішою підвіска, а випускна система отримала більш потужний звук.

Bentley Bentayga став найшвидшим позашляховиком у світі - фото 307848
Bentley Bentayga став найшвидшим позашляховиком у світі - фото 307849

Впізнати "заряджений" варіант можна по "затемнених" фарах, великому задньому спойлеру, шильдикам Speed ​​і 22-дюймовим колесам. Також для моделі можна замовити карбон-керамічні гальма, оброблені алькантарою крісла та регулювання сидінь по 22 напрямках.

Світова прем'єра новинки відбудеться на березневому моторшоу в Женеві.

Читайте також: Шалена потужність: гіперкар SSC Tuatara показали у русі

Джерело: Motor
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гід по стилю: як підібрати одяг для пари в одному стилі
  • 13 лютого, 17:25
  • 269
5 вагомих причин НЕ купувати флагманські смартфони
  • 13 лютого, 12:13
  • 886
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1210946
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології