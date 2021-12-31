Справжня пічка: як працює новий Xiaomi 12 на Snapdragon 8 Gen 1

На презентації нових флагманів Xiaomi заявила про покращену систему охолодження з випарною камерою площею цілих 2900 мм2. Вона, за запевненнями виробника, дозволяє впоратися з нагріванням процесора Snapdragon 8 Gen 1. Але перші тести показують зворотне.

Стрес-тест на тротлінг Xiaomi 12 Pro показує, що апарат практично відразу знижує продуктивність графічного прискорювача на понад 40%. Про це пише видання 4PDA.

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Потім показники тримаються трохи вище за 60% від максимального значення. Середній показник продуктивності становить 211 GIPS, що навіть трохи менше, ніж у Xiaomi Mi11 на базі Snapdragon 888.

Перші блогери, які зуміли протестувати Xiaomi 12 Pro, відзначають, що у важких іграх смартфон тримає стабільні 60 кадрів на секунду десь 15 – 30 хвилин, але потім починаються просідання. Залежно від тайтла середнє значення fps становить 51 – 53 кадри на секунду, а корпус смартфона нагрівається до 43 – 44,4 градуса за Цельсієм. Таким чином, грати довгий час на новому флагмані Xiaomi з максимальною продуктивністю не вдасться.

Раніше тести Moto Edge X30 із Snapdragon 8 Gen 1 також показали, що цей процесор не здатний довгий час підтримувати максимальну продуктивність.

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