Snapdragon 8 Gen 1 проти Snapdragon 888 Plus: який процесор кращий

Техноблогери взялися порівняти новий флагманський процесор Snapdragon 8 Gen 1 із попередником, протестувавши його у складі різних смартфонів. Суперником нового Moto X30 став vivo X70 Pro+, оснащений чипом Snapdragon 888 Plus – обидва апарати позмагалися у бенчмарках та мобільних іграх.

Для початку гаджети пройшли випробування в AnTuTu, де Snapdragon 8 Gen 1 виявився на 12% потужнішим за попередника. Про це розповідає видання MySmartPrice.

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А ось у Geekbench 5 вони показали майже однакові результати. Варто врахувати, що поточна версія програми не визначає архітектуру Arm v9 (розпізнаючи її як Arm v8) – на думку блогерів, це могло вплинути на об'єктивність підсумкової оцінки.

Далі чипи порівняли у плані вбудованої графіки. Після 20 прогонів процесор зберіг хорошу стабільність – на рівні 70%. Однак корпус смартфона при цьому нагрівся більш ніж до 50 градусів. У бенчмарку CPU Throttling через 30 хвилин обчислень продуктивність Snapdragon 8 Gen 1 знизилася до 80% від максимальної, а Snapdragon 888 Plus – до 85%.

Після синтетичного тестування Moto X30 блогери перейшли до реальних випробувань смартфона в таких іграх, як BGMI (індійська версія PUBG Mobile), Call of Duty: Mobile і Genshin Impact. У всіх тайтлах було відзначено приріст продуктивності графіки нового процесора, яка демонструвала плавність картинки, практично без зникнення кадрів. Єдиним суттєвим мінусом апарату автори тестів назвали схильність до нагрівання.

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