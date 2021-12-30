Глава Xiaomi розповів, кому сподобається 12 Pro, а кому – звичайна 12

Цього тижня були представлені флагманські смартфони Xiaomi 12 та Xiaomi 12 Pro. Вони досить сильно відрізняються один від одного габаритами, характеристиками, а також ціною.

Xiaomi 12 пропонується за ціною від 580 доларів, натомість за Xiaomi 12 Pro потрібно віддати щонайменше 740 доларів. І це ціни на рідному, китайському ринку. Глава Xiaomi, як пише MyDrivers, вирішив полегшити життя користувачів, розповівши, який смартфон варто вибрати для різних сценаріїв.

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Обидва смартфони – справжні флагмани. Але деяким шанувальникам, які планують замінити свій смартфон на новий найближчим часом, непросто визначитись. Саме так вважають у Xiaomi, у зв'язку з чим глава компанії Лей Цзюнь опублікував інформацію про те, кому варто обрати Xiaomi 12, а кому краще звернути увагу на Xiaomi 12 Pro.

Генеральний директор Xiaomi заявив на Weibo, що у цьому поколінні компанія дає шанувальникам справді цікавий вибір.

Користувачам, яким подобається флагманська продуктивність, невеликий розмір і непогана камера, варто вибрати Xiaomi 12.

А любителям ігор, які віддають перевагу екстремальній продуктивності, великому екрану і найкращій камері на ринку, лідер компанії рекомендує Xiaomi 12 Pro.

Xiaomi 12 і Xiaomi 12 Pro вже стали доступними для попереднього замовлення в Китаї. Магазин Jingdong повідомив, що зелена версія – найпопулярніша серед користувачів – вона уже дефіцитна.

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