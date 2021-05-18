Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Справжня міць: Володимир Кличко показав свою приголомшливу форму у 45
-
- 59
Український колишній боксер Володимир Кличко показав свою форму. Його фізична підготовка змушує фанатів говорити про повернення.
Іменитий ексбоксер Володимир Кличко позаймався на свіжому повітрі, продемонструвавши фанатам свою приголомшливу фізичну форму. Так, легендарний 45-річний спортсмен у своєму Instagram опублікував фото з тренування на вулиці, де він качає біцепс.
І ще: Учені розповіли, як швидко ви втратите форму, якщо перестанете займатися
"Продовжуй, продовжуй качати", – підписав знімок Кличко.
Читайте також: Їй 55 років? Сінді Кроуфорд похвалилася фігурою у спокусливому боді
Читай максимум цікавих новин у Viber
пропозиції партнерів
Новини
-
14:41Експерти назвали мінуси автоматичної коробки передач в авто
-
14:12На Галапагоських островах зруйнувалася знаменита Арка Дарвіна: фотофакт
-
13:52Гаряча Кортні Кардашян приміряла прозору комбінацію
-
13:41В Англії виставили на продаж будинок письменниці Агати Крісті
-
13:20Знайдена одна з найстаріших зірок Всесвіту
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
13:13На продаж виставлять останній Ford GT40, який зійшов з конвеєра у 1969 році: фото
-
12:55Як вітамін D впливає на здоров'я жінки
-
12:30Власний острів – не розкіш: британський мільйонер вражає своїм способом життя
-
12:16Зухвала реперка Нікі Мінаж знялася топлес: сексуальні фото (18+)
-
11:51Горе-водій розбив рідкісну Ferrari за один день: момент епічної аварії потрапив на відео
-
11:23Справжня міць: Володимир Кличко показав свою приголомшливу форму у 45
-
10:50День ангела Ірини 2021: значення імені та характер його власниць
-
10:32Учені розповіли, як швидко ви втратите форму, якщо перестанете займатися
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
10:14З Днем ангела Ірини: прикольні смс привітання Ірі з іменинами
-
09:53Вітання з Днем ангела Ірини 2021: оригінальні привітання у прозі
-
09:31Привітання з Днем ангела Ірини 2021: побажання і картинки на іменини
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 травня
-
08:48Китайський футбольний клуб підписав контракт з пишнотілим 126-кілограмовим гравцем
-
08:22Без картоплі й хліба: з якими продуктами краще не їсти шашлик
-
07:49У мережі показали розкішний пентхаус Белли Хадід зі скляним гардеробом: фото
-
07:20Ідеальний сніданок для тих, хто на дієті
- 17 травня
-
21:43Alfa Romeo 4C перетворили на потужний спорткар: чим він особливий
-
21:1518 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
12:30Власний острів – не розкіш: британський мільйонер вражає своїм способом життя
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 травня
-
07:20Ідеальний сніданок для тих, хто на дієті
- 17 травня
-
20:16Радники Єлизавети II закликали її позбавити принца Гаррі усіх титулів
-
16:50Які залежності притаманні різним знакам Зодіаку: від алкоголю і до похвали
-
12:28Найкумедніші стрижки, які ніхто б не захотів повторити (фото)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 травня
- 16 травня
-
20:22Дівчина тижня: гімнастка Ліза Мейсон, яка заводить своєю гнучкістю на пікантних фото (18+)
-
17:49Як приготувати бургер на мангалі: покроковий рецепт у відео
-
14:21Гороскоп на цей тиждень 17 – 23 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:20Найгарячіші образи Меган Фокс за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
09:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 травня
- 15 травня
-
21:4888-річний художник-любитель показав за допомогою малюнків свій рік на карантині
-
18:47Що буде з організмом, якщо з'їдати усього 1 банан на день: пояснення дієтологині
-
15:00ТОП 25+ фільмів про космос, які варто переглянути
-
13:05Привітання з Днем сім'ї 2021: найкращі вірші, смс і проза для рідних
-
12:18Українські назви сузір'їв: як в народі називали Велику Ведмедицю, Молочний шлях та інші
-
09:45Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 травня
-
08:13Чому одні люди люблять каву, а інші – ні: цікаве пояснення науковців
- 14 травня
-
20:22Учені назвали дієту, яка допомагає побороти стрес без шкоди для здоров'я
-
16:21Специфічні смаки та захоплення Цезарем: невідомі факти про Марка Цукерберга
-
14:2030 синонімів до слова "деруни": як в Україні називають драники
-
12:15Фільми з Кейт Бланшетт: 5 кінострічок 2021 року з відомою акторкою
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 травня
-
07:14Сексолог назвав три продукти, які негативно впливають на чоловічу потенцію