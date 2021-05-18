Справжня міць: Володимир Кличко показав свою приголомшливу форму у 45

Український колишній боксер Володимир Кличко показав свою форму. Його фізична підготовка змушує фанатів говорити про повернення.

Іменитий ексбоксер Володимир Кличко позаймався на свіжому повітрі, продемонструвавши фанатам свою приголомшливу фізичну форму. Так, легендарний 45-річний спортсмен у своєму Instagram опублікував фото з тренування на вулиці, де він качає біцепс.

І ще: Учені розповіли, як швидко ви втратите форму, якщо перестанете займатися

"Продовжуй, продовжуй качати", – підписав знімок Кличко.

Читайте також: Їй 55 років? Сінді Кроуфорд похвалилася фігурою у спокусливому боді