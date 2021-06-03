Справжня магія: у Новій Гвінеї виявили шоколадних жаб, і вони дуже милі

Шоколадну жабу вдалося виявити вченому з Австралії, Стіву Річардсу. Головна особливість земноводного – шкіра кольору какао.

Вперше шоколадна жаба попалася йому на очі ще у 2016 році. Коли вчений спробував зловити жабу вперше, він випадково потривожив гніздо шершнів, в результаті чого довелося рятуватися втечею, пише indianexpress.

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В ході експедиції вчений не тільки збирав зразки тканин жаб, але і записував їхні голоси. І лише зараз в результаті генетичних досліджень фахівці дійшли висновку, що шоколадна жаба реально існує і є родичем австралійської деревної жаби, але живе зовсім в іншому середовищі.

Вона мешкає у спекотних і болотистих місцях, населених безліччю крокодилів, що сильно ускладнює зустріч з нею. Між Північною Австралією і Новою Гвінеєю 150 кілометрів морського шляху. Однак в льодовиковий період їх пов'язувала суша. Це означає, в минулому обидва види могли жити разом і навіть спаровуватися, що зараз вже неможливо.

Шоколадна жаба / archyde

Шоколадна жаба / archyde

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