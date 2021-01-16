alyona alyona стала лауреаткою музичної премії Music Moves Europe Talent Awards 2021

Українська реперка alyona alyona стала переможницею у музичній премії Music Moves Europe Talent Awards. Радісною новиною 29-річна зірка поділилася зі своїми підписниками в інстаграмі. Розповідаємо, що це за премія та хто разом з alyona alyona боровся за звання переможця.

Реперка зізналася, що усі номінації у її житті з'являлися неочікувано. Але завжди було приємно знати, що її визнавали найкращою. Особливо, коли мовиться про номінації з-за кордону. Де ніхто не володіє українською мовою, але відчуває вайб і намагається зрозуміти меседж, який вона намагається нести. Це дозволяє їй зрозуміти, що alyona alyona робить музику не дарма.

Вам сподобається: БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Поклянись Поцілуй Обійми: дивіться новий емоційний кліп

"Головний меседж премії – об'єднувати та просувати європейську культуру. Тисячі претендентів на номінацію докладають зусилля для того, щоб продемонструвати свою творчість перед широким загалом. З них усього 16 стають номінантами. Нагороду отримують 8. І 1 – приз глядацьких симпатій", – додала виконавиця.

Їй надзвичайно приємно, що організатори врахували її кандидатуру, адже це дало змогу не лише познайомитися з визнаними виконавцями, але й вкотре представити Україну на велику аудиторію. Вона також виклала світлину, на якій можна побачити тих артистів, яких можна розглянути для поповнення у свою музичну добірку. На її думку, вони справді круті.

"Для мене честь просто бути серед номінантів. Честь представляти Україну там. Честь отримати цю нагороду та нагороду глядацьких симпатій! А також я дякую кожному з вас за віддані голоси, за підтримку, за віру в мене. Ви – надзвичайні", – написала alyona alyona в інстаграмі.

Вітаємо реперку та пишаємося нею. Вона заслужила бути однією з лауреатів цієї премії!

Читайте також: Хто став найбільш високооплачуваною моделлю 2020 року: гарячі фото 18+