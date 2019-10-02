МАУ шокувала пасажирів умовами у бізнес-класі: фотофакт

Міжнародні авіалінії України вкотре здивували українців своїм байдужим ставленням до пасажирів. Українська авіакомпанія потрапила в скандал через своє дивне бачення салону бізнес-класу в літаку.Користувачі мережі поскаржилася на перевізника, що він вводить пасажирів в оману.

Зазвичай, коли пасажир має намір придбати посадковий талон у бізнес-клас, він розраховує разом з цим отримати додатковий комфорт. Але насправді очікування туристів не справджуються, коли вони подорожують Міжнародними авіалініями України. Мандрівники опиняються в тісному салоні з трьома сидіннями в ряду.

І ще: Японська авіакомпанія почала попереджати пасажирів про немовлят на борту

Так, у соцмережі Facebook з'явився допис, у якому користувачка мережі Ольга Файзієва поскаржилася на такі неприйнятні умови для бізнес-класу. Дівчина сподівалася, що вона отримає не тільки додаткову їжу, але і можливість попрацювати на ноутбуці під час перельоту, не штовхаючи при цьому ліктем сусіда. А в результаті виявилося, що навіть сумку для ноутбука приткнути нікуди.

"Бізнес-клас очима МАУ. Це коли ви купуєте (як ви думаєте) собі не просто додаткову їжу, але і можливість попрацювати на ноутбуці під час польоту, не штовхаючи при цьому сусіда ліктем в щоку або щоб ніхто не штовхав, в свою чергу, вас. Але, зайшовши в літак, ви виявляєте, що у авіакомпанії своє бачення і плани з цього приводу. І фраза, що тут "третій зайвий" ніяк не переконує персонал", – пише пасажирка.

На всі заперечення дівчини їй відповіли, що вона неуважно прочитала інформацію в квитку. Але на прохання, де почерпнути відомості про тісноту в салоні бізнес-класу, їй так і не відповіли.

Читайте також: Найкращі додатки для планування подорожі, які мають бути на вашому смартфоні