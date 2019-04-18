Справжня легенда: тюнер удосконалив старенький Trabant

Болгарське ательє Vilner побудувало рестомод головного автомобільного символу НДР – Trabant 1.1. Маленькому седану практично повністю оновили салон, а також обладнали його сучасними фарами з ходовими вогнями та вбудованими поворотниками.

Салон Trabant – поєднання картатої тканини та двошарової шкіри з м'яким прошарком. Комбінація називається Ivory Soft і використовується на оббивці сидінь та дверних панелей. Картата тканина також є на приладовій панелі, але там вона поєднується з чорною шкірою. Оригінальними залишилися тільки підголовники. Магнітола – сучасна, але зроблена в стилі ретро.

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Всі логотипи виробника Sachsenring Karosseriemodule замінені на цифру 21 – улюблене число власника автомобіля. Її можна побачити на боковинах кузова, даху, центральних стійках. Дах і колеса пофарбовані "під клітинку", що повторює оббивку салону.

Trabant 1.1 1990 року оснащений 1,1-літровим двигуном від Volkswagen Polo. Його віддача – 45 кінських сил і 74 Нм крутного моменту. Агрегат працює в парі з чотириступеневою "механікою". Маса автомобіля – 700 кілограмів.

Клітинка стала символом і попередньої роботи Vilner – модифікованого варіанту BMW M3 (E30) 1990 року. M3 отримала обвіс від Evo II, 18-дюймові колеса BBS, кермо Momo Prototipo і "шістку" 3.2 від M3 другого покоління (E36).

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