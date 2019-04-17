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Renault представила бюджетний електрохетч City K-ZE
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Французи представили новинку – City K-ZE. У компанії більше не називають її кросовером, віддаючи перевагу терміну "сітікар з позашляховим дизайном". Однак, претензії нового електромобіля на максимальну доступність зберігаються.
У зовнішності Renault City K-ZE чітко помітний вплив екстер'єру недавньої моделі Kwid, яку французи створили для ринків, що розвиваються і наділили досить доступним цінником. Власне, на платформі Kwid новий електромобіль і побудований.
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Щоправда, називати його "кросовером" не дозволяє, наприклад, дорожній просвіт всього у 150 мм, хоча 2423-міліметрова колісна база обіцяє досить просторий салон. У Renault стверджують, що це топовий показник у сегменті. Названий і об'єм багажника електрокара – він становить 300 літрів.
А ось про силовий агрегат Renault, як і раніше мовчить, хоча City K-ZE – це вже другий експеримент на цю тему (перший офіційно вважався концептом і був показаний півроку тому). Однак, в Renault впевнено розповідають, наприклад, про можливість зарядити батарею з 0% до 80% всього за 50 хвилин, а також про найширший список бортового обладнання.
До нього увійдуть, наприклад, просунута мультимедійна система з 8-дюймовим монітором, голосовим управлінням, можливістю роздавати інтернет по Wi-Fi і великим набором онлайн-сервісів, система контролю якості повітря, камера заднього виду і система контролю тиску в шинах.
У Renault вважають Китай стратегічним ринком не тільки для електромобілів і, як заявив глава компанії Тьєррі Боллоре, розраховують до 2022 року продавати тут по 550 000 машин на рік. У свою чергу, хетчбек City K-ZE встане на конвеєр спільного підприємства eGT New Energy Automotive вже до кінця нинішнього року.
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