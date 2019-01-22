Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Справжня краса: Емілі Ратажковскі показала щасливе фото з чоловіком

  • 161
Емілі Ратажковскі з чоловіком Себастьяном Бір-МакКлардом - фото 1
Емілі Ратажковскі з чоловіком Себастьяном Бір-МакКлардом / instagram.com/emrata

Популярна акторка Емілі Ратажковскі поділилась милим фото зі своїм чоловіком Себастьяном Бір-МакКлардом.

27-річна американська модель та акторка Емілі Ратажковскі минулого року розбила не одне серце новиною про те, що одружується з кінопродюсером Себастьяном Брі-МакКлардом. Однак це не завадило прихильникам продовжувати стежити за зіркою у соцмережі Instagram, де у неї понад 21 млн підписників. Там Емілі публікує кадри зі світських заходів, зйомок та звичайних буднів.

І ще: Емілі Ратажковскі показала ідеальне тіло у купальнику

Нещодавно Ратажковскі поділилась знімком зі своїм чоловіком та мило привітала його з днем народження, зізнавшись, що кохає його з кожним днем все більше. Допис настільки розчулив прихильників, що вони засипали зірку компліментами, відзначивши, що Емілі насправді виглядає справжньою та щирою на знімку.

Читайте також: Ролик Хлої Кардашян з донькою захопив мережу: це дуже мило

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на лютий 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
  • 01 лютого, 12:51
  • 2038
Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки
  • 04 лютого, 17:00
  • 390
Відпочинок взимку: чому варто поїхати в Іспанію
  • 04 лютого, 19:21
  • 673
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз