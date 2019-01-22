Справжня краса: Емілі Ратажковскі показала щасливе фото з чоловіком

Популярна акторка Емілі Ратажковскі поділилась милим фото зі своїм чоловіком Себастьяном Бір-МакКлардом.

27-річна американська модель та акторка Емілі Ратажковскі минулого року розбила не одне серце новиною про те, що одружується з кінопродюсером Себастьяном Брі-МакКлардом. Однак це не завадило прихильникам продовжувати стежити за зіркою у соцмережі Instagram, де у неї понад 21 млн підписників. Там Емілі публікує кадри зі світських заходів, зйомок та звичайних буднів.

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Нещодавно Ратажковскі поділилась знімком зі своїм чоловіком та мило привітала його з днем народження, зізнавшись, що кохає його з кожним днем все більше. Допис настільки розчулив прихильників, що вони засипали зірку компліментами, відзначивши, що Емілі насправді виглядає справжньою та щирою на знімку.

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