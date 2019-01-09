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Справжня краса: ангел Victoria's Secret вразила розкішною фотосесією

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Сара Сампайо у новій фотосесії - фото 1
Сара Сампайо у новій фотосесії / instagram.com/sarasampaio

Модель Сара Сампайо похизувалась своєю вродою у новій стильній фотосесії.

27-річна португальська топ-модель та ангел Victoria's Secret Сара Сампайо встигає не лише активно працювати над своєю кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Там красуня ділиться майже всім, що трапляється у її житті, тому не дивно, що за нею стежать понад 7 млн користувачів.

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Нещодавно дівчина постала в стильних образах у зйомці для видання ISSUE MAGAZINE, яке співпрацює з найвідомішими моделями світу. Сара приміряла костюмі та сукні, які будуть трендовими у новому сезоні.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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