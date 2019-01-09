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Русалка: Ліндсей Лохан потішила фанатів новим фото

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Як сьогодні виглядає Ліндсей Лохан - фото 1
Як сьогодні виглядає Ліндсей Лохан / instagram.com/lindsaylohan

Курйозна американська зірка Ліндсей Лохан нагадала шанувальникам, як виглядає сьогодні.

32-річна американська акторка, модель та співачка Ліндсей Лохан, яка за останні кілька років зуміла повернутись до спокійного та тверезого життя, тепер веде профіль в соцмережі Instagram. Там за нею стежать понад 7 мільйонів користувачів, адже дівчина періодично нагадує прихильникам, який має вигляд і чим займається.

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Нещодавно акторка показала сонячне пляжне фото та прорекламувала власний проект, який веде. Знімок так сподобався фанатам, що вони навіть охрестили руденьку Лохан русалонькою.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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