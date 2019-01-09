Русалка: Ліндсей Лохан потішила фанатів новим фото

Курйозна американська зірка Ліндсей Лохан нагадала шанувальникам, як виглядає сьогодні.

32-річна американська акторка, модель та співачка Ліндсей Лохан, яка за останні кілька років зуміла повернутись до спокійного та тверезого життя, тепер веде профіль в соцмережі Instagram. Там за нею стежать понад 7 мільйонів користувачів, адже дівчина періодично нагадує прихильникам, який має вигляд і чим займається.

І ще: Спокуслива Емілі Ратажковскі знялась для чоловічого журналу

Нещодавно акторка показала сонячне пляжне фото та прорекламувала власний проект, який веде. Знімок так сподобався фанатам, що вони навіть охрестили руденьку Лохан русалонькою.

Читайте також: Оля Полякова вразила шанувальників підлітковим знімком