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Справжня краса: ангел Victoria's Secret без макіяжу

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Сара Сампайо без макіяжу - фото 1
Сара Сампайо без макіяжу / instagram.com/sarasampaio

Відома модель Сара Сампайо показала прихильникам свою натуральну вроду.

27-річна португальська топ-модель Сара Сампайо вражає своєю вродою не лише з модних подіумів, а й на своєму профілі в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать понад 7 млн користувачів. І це не дивно, адже дівчина старається ділиться усім, що трапляється у її житті.

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Нещодавно Сара показала фото з сонячного відпочинку, похизувавшись не лише стрункою фігурою, а й своєю вродою без косметики, укладки та дорогого вбрання.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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