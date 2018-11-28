Справжня краса: ангел Victoria's Secret без макіяжу

Відома модель Сара Сампайо показала прихильникам свою натуральну вроду.

27-річна португальська топ-модель Сара Сампайо вражає своєю вродою не лише з модних подіумів, а й на своєму профілі в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать понад 7 млн користувачів. І це не дивно, адже дівчина старається ділиться усім, що трапляється у її житті.

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Нещодавно Сара показала фото з сонячного відпочинку, похизувавшись не лише стрункою фігурою, а й своєю вродою без косметики, укладки та дорогого вбрання.

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