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Спокуслива Ріта Ора знялась для відомого глянцю

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Ріта Ора у новому номері Glamour - фото 1
Ріта Ора у новому номері Glamour / instagram.com/GlamourSpain

Популярна співачка Ріта Ора у розкішних образах прикрасила відоме видання Glamour.

28-річна англійська Ріта Ора встигає не лише тішити шанувальників свіжими хітами, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за зіркою стежать понад 14 мільйонів підписників, які із захватом сприймають кожен новий пост. І це не дивно, адже Ріта намагається ділитись усім, що трапляється у її житті.

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Нещодавно білявка прикрасила новий номер популярного видання Glamour, похизувавшись струнким тілом та апетитними формами. Зацініть!

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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